Alanya İçin Deprem Uyarısı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçmesinin ardından Alanya'da ve bölge hakkında uyarılarda bulunan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhitten Eren Uçkan, "Alanya'da yapı stoğunun ve zemin durumlarının ayrıntılı biçimde incelenmesi, zemin büyütmelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhitten Eren Uçkan, Alanya ve çevresi hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Uçkan, geçtiğimiz 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde meydana gelen Balıkesir Sındırgı depremini işaret ederek hasarların özellikle olumsuz zemin durumlarına yoğunlaştığını dile getirdi. Marmara ve Sındırgı depremleri üzerinden Alanya ve çevresi hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Uçkan, kentin önemli bir bölümünün yumuşak ve derin alüvyon zeminlerden oluştuğu için deprem dalgalarının büyüyerek yüzeye ulaşacağının, bunun sonucunda da hasar riskinin artabileceğinin altını çizdi.

"Zayıf yapıların ve binaların belirlenmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Muhittin Eren Uçkan, Alanya ve çevresi hakkında yaptığı uyarılarda 2020 yılında İzmir'e 70 km uzaklıktaki Samos depreminin özellikle İzmir Bayraklı'daki olumsuz zemin şartlarından dolayı daha çok hissedildiğine değinerek Alanya'da da benzer durumların ortaya çıkabileceğini söyledi. Prof. Dr. Uçkan yaptığı açıklamanın devamında, "Bu nedenle Alanya'da alt ve üst yapı stoğunun ve zemin durumlarını ayrıntılı biçimde incelenmesi, zemin büyütmelerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Depremler sonrasında kentsel alanlarda en çok ulaşım, su ve enerji gibi altyapı sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda acil müdahale yolları ile toplanma alanlarının her an kullanılabilir durumda tutulması; mevcut ve yapım aşamasındaki ana arterlerin kapanmasına yol açabilecek köprü, üstgeçit ve yol cephelerindeki zayıf binaların belirlenmesi; afet sırasında devreye girecek alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulması gerekiyor. Diğer taraftan doğalgaz ve su hatlarının afet risklerini azaltacak güzergah seçimleri ve performans artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi de öncelikli tedbirler arasında. Sındırgı Depremi, Türkiye'nin deprem gerçeğini ve özellikle zemin durumlarını ile yapı kalitesinin belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sebeple bir an önce Alanya'da benzer çalışmaların başlatılarak oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi hedeflenmelidir" dedi. - ANTALYA