Aliağa Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Arasında Denizcilik Fakültesi Uygulama Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Aliağa Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında ilçeye Denizcilik Fakültesine bağlı bir uygulama merkezi kurulması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında üniversitenin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine bağlı bir uygulama merkezi Aliağa Belediyesi tarafından tahsis edilen yerde kurulacak. Sektör temsilcisi IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi de projeye destek verecek.

Türkiye'nin en büyük Liman, lojistik üslerinden olan Aliağa'da denizcilik ve gemicilik sektörünün Üniversite ile buluşması için büyük bir adım atıldı. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakülteleri için bir laboratuvar özelliği taşıyan Aliağa'da, Katip Çelebi Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin iş birliği bu stratejik sektörlere büyük katkı sağlayacak.

Projeye ilişkin protokol İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde imzalandı. İmza törenine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ve Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan katıldı.

Aliağa Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Aliağa Belediyesi tarafından tahsis edilen yerde üniversite gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi tarafından uygulama birimi kurulacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi de projeyi destekleyecek. Yerel Yönetim- Üniversite- Sektör iş birliğiyle iki kurum bilimsel faaliyetler ve kültürel etkinliklerde iş birliği yapacak. Saha çalışmaları yapılacak, Ulusal ve Uluslararası projelere imza atılacak. Aliağa'daki liman, denizcilik kuruluşları, Gemi Söküm ve denizcilikle ilgili tüm sektörler için oluşan sanayi kümelenmesine Üniversite de bilimsel çalışmalarla katkı sağlayacak.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Özkan: "Aliağa'da Denizcilik ve Gemi ile İlgili Her Şey Var"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, "Aliağa bizim için çok önemli bir yer. Protokolümüz ile Aliağa Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesinin uygulama alanı olacak. Üniversitemiz, İzmir'in kuzeyinde ve Aliağa ile çok yakın bir lokasyonda. Aliağa'da üniversitemize bağlı bir uygulama biriminin olması çok yararlı olacak. Eğitimler, kurslar vereceğiz, bilimsel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Ayrıca fakültemizin TÜBİTAK destekli sürdürdüğü projede Aliağa körfezinde yapılacak çalışmalara Aliağa Belediyesi ve Deniz Ticaret Odamız destek verecek. Bu proje gelecekte bir Merkeze ve daha büyük iş birliği yatırımlarına dönüşecektir. Hem Üniversitemize hem Aliağa'ya hayırlı olsun. Sayın Aliağa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Serkan Acar: "Proje İçin Aliağa'nın Düşünülmesi Gurur Verici"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Üniversitenin TÜBİTAK destekli bir proje için Aliağa'yı tercih etmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydederek "Katip Çelebi Üniversitemiz, İzmir'imizin en önemli üniversitelerinden biri. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi dekanımız bizi ziyaret ederek Üniversitenin bir projesinin TÜBİTAK tarafından onaylandığını, bunun uygulama yeri olarak Aliağa körfezini düşündüklerini iletti. Üniversitemizin TÜBİTAK onaylı bu projesini Aliağa'da gerçekleştirme arzusu bizi onurlandırdı, çok mutlu etti. Biz de bu hususta Aliağa Belediyesinin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi kendilerine ilettik." dedi.

Yerel yönetim - üniversite işbirliği gemi ve denizcilik sektörüne katkı sağlayacak

Projeyle başlayan iş birliğinin bir protokol ile Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine bağlı bir uygulama merkezinin kurulması ile geliştiğini belirten Başkan Serkan Acar, "Rektör hocamın önderliğinde, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanımızın da katılımıyla bugün projenin protokolünü gerçekleştirdik. Bu protokol kapsamında Aliağa'mızda Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültemiz bir uygulama merkezi açacak, biz bununla ilgili yer tahsisimizi yaptık. Burada ileriki süreçte bir laboratuvar kurulması arzumuz var. Aliağa'mızın deniziyle ilgili birtakım bilimsel araştırmalar gerçekleştirilecek ve bu araştırmalar da bu uygulama merkezinde gerekli dokümantasyonlar ve bilimsel çalışmalar da gerçekleştirilmiş olacak" dedi

Türkiye'nin en önemli liman şehirlerinden biri Aliağa

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Biz Aliağa'mızda, Aliağa körfezimizde, Aliağa'mızda ülkemizin en önemli liman şehirlerinden olan Aliağa'mızda böyle bir çalışmayı çok değerli Katip Çelebi Üniversitemiz ve Denizcilik sektörümüzün temsilcisi Deniz Ticaret Odamız ile iş birliğinde gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aliağamıza, İzmirimize, üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Aliağa'mızda, önümüzdeki süreçte, üniversitemizin faaliyetleri noktasında daha da geniş ortamlar oluşturabiliriz. Birlikte memleketimize, ülkemize, İzmir'imize faydalı işler yapabiliriz inşallah." diye konuştu.

Adem Şimşek: "Aliağamız için çok mutluyuz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin projeye desteğinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Başkan Acar, Oda Başkanı Adem Şimşek'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek de yaptığı konuşmada, "Bu projenin içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje ve iş birliği protokolü Aliağa'da Deniz, gemicilik ve bağlı sektörleri için çok değerli. Aliağa'mız için çok mutluyuz. Deniz Ticaret Odası olarak zaten eğitime gönülden sevdalı bir kuruluşuz. İnşallah ileride yapılacak olan yatırımlarla ilgili fakülte için Deniz Ticaret Odası olarak her türlü desteği vereceğimizi şimdiden canı gönülden söyleyebilirim. Hayırlı olsun" dedi.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse: "Aliağa, ülkemizin dış ticaret merkezi"

Lisans eğitimine geçtiğimiz yıl başlayan İKÇÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinde hem eğitim hem de araştırma ve uygulama çalışmalarında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Köse, "Aliağa ülkemiz için çok önemli bir sanayi ve liman şehri. İstatistiklerde ilk sırada yer alan muazzam bir dış ticaret hacmine sahip. Üniversitemize de komşu olan Aliağa, Ege Bölgesi'nin ve ülkenin dış ticaret merkezi konumunda yer alıyor. Türk kültüründe Çaka Bey'den günümüze kadar gelinen noktada denizcilik faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğü İzmir'de, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü ile lisans eğitimlerine başlayan, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinin yer aldığı Türkiye'deki iki fakülteden biri olan fakültemizin sektörle iç içe çalışma prensibiyle önümüzdeki yıllarda ülkemizin lokomotif fakültelerinden biri olacağına inanıyorum. Üniversite-kamu iş birliğinin geliştirilmesi adına Aliağa Belediyesi'nin ve Deniz Ticaret Odamızın bizlere sağladıkları bu katkı için değerli başkanımız nezdinde tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bilime yapılan bu yatırımın kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - İZMİR