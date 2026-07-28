SOL Parti MYK Üyesi Taş: "Bir yol ayrımındayız; ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, "Bir yol ayrımındayız. ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek" dedi.

Ardanuç Halk Meclisi tarafından, "Toplumsal Muhalefeti Yeniden Nasıl İnşa Edeceğiz?" başlıklı toplantı düzenlendi.

CHP Ardanuç İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş'ın yanı sıra eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, SOL Parti Kocaeli İl Temsilcisi İlkay Deniz Torun, Artvin İl Yöneticisi Elyessa Uygun, CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Osman Şimşek, SOL Parti ve YENİ Parti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan eski Ardanuç Belediye Başkanı Demir, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'nin demokratik yapısını hedef aldığını savunarak, "12 Eylül'de nasıl askeri darbe yaşandıysa bugün de hukuk eliyle benzer bir süreç işletiliyor" dedi.

"TOPYEKÜN BİR SİSTEM KRİZİ"

SOL Parti Kocaeli İl Temsilcisi Torun ise toplantıların amacının antidemokratik uygulamalara karşı ortak çözüm yolları üretmek olduğunu belirterek, "Muhalefet ediyoruz ancak gidişatı değiştirmekte yetersiz kalıyoruz. Bu toplantılar, birlikte ne yapabileceğimizi tartışmak için düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

SOL Parti Artvin İl Yöneticisi Uygun da Türkiye'nin yalnızca ekonomik ya da siyasi değil; demokrasi, hukuk ve temel hakları kapsayan "topyekûn bir sistem krizi" yaşadığını öne sürdü.

"BUGÜN ÜLKEDE SİYASAL REJİM İNŞA EDİLİYOR"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ise Ardanuç'ta ortak mücadeleyi büyütmek istediklerini belirterek, "Kendi yaşam alanlarına ve ülkenin geleceğine yeniden irade koyabilecek birleşik bir mücadeleyi oluşturmak için buradayız" dedi.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan derin bir kriz içinde olduğunu savunan Taş, yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığını ifade etti. Eğitim ve sağlıkta piyasacı politikaların yaygınlaştığını, doğanın tahrip edildiğini ve laikliğin aşındırıldığını belirten Taş, "Bir yol ayrımındayız. ya ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek ya da biz bu süreci tersine çevireceğiz. Ne onlar bizi tam anlamıyla yenebiliyor ne de biz onları. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan, 68 kuşağından, Gezi'den ve 19 Mart sürecinden gelen güçlü bir mücadele birikimimiz var. Bu nedenle baskılarla bizi teslim alamıyorlar" diye konuştu.