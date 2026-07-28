SOL Parti MYK Üyesi Taş: "Bir yol ayrımındayız; ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SOL Parti MYK Üyesi Taş: "Bir yol ayrımındayız; ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek"

SOL Parti MYK Üyesi Taş: "Bir yol ayrımındayız; ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Ardanuç'taki toplantıda Türkiye'nin sistem krizi yaşadığını belirterek, muhalefetin birleşik mücadeleyle süreci tersine çevirmesi gerektiğini söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, "Bir yol ayrımındayız. ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek" dedi.

Ardanuç Halk Meclisi tarafından, "Toplumsal Muhalefeti Yeniden Nasıl İnşa Edeceğiz?" başlıklı toplantı düzenlendi.

CHP Ardanuç İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş'ın yanı sıra eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, SOL Parti Kocaeli İl Temsilcisi İlkay Deniz Torun, Artvin İl Yöneticisi Elyessa Uygun, CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Osman Şimşek, SOL Parti ve YENİ Parti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan eski Ardanuç Belediye Başkanı Demir, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'nin demokratik yapısını hedef aldığını savunarak, "12 Eylül'de nasıl askeri darbe yaşandıysa bugün de hukuk eliyle benzer bir süreç işletiliyor" dedi.

"TOPYEKÜN BİR SİSTEM KRİZİ"

SOL Parti Kocaeli İl Temsilcisi Torun ise toplantıların amacının antidemokratik uygulamalara karşı ortak çözüm yolları üretmek olduğunu belirterek, "Muhalefet ediyoruz ancak gidişatı değiştirmekte yetersiz kalıyoruz. Bu toplantılar, birlikte ne yapabileceğimizi tartışmak için düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

SOL Parti Artvin İl Yöneticisi Uygun da Türkiye'nin yalnızca ekonomik ya da siyasi değil; demokrasi, hukuk ve temel hakları kapsayan "topyekûn bir sistem krizi" yaşadığını öne sürdü.

"BUGÜN ÜLKEDE SİYASAL REJİM İNŞA EDİLİYOR"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ise Ardanuç'ta ortak mücadeleyi büyütmek istediklerini belirterek, "Kendi yaşam alanlarına ve ülkenin geleceğine yeniden irade koyabilecek birleşik bir mücadeleyi oluşturmak için buradayız" dedi.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan derin bir kriz içinde olduğunu savunan Taş, yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığını ifade etti. Eğitim ve sağlıkta piyasacı politikaların yaygınlaştığını, doğanın tahrip edildiğini ve laikliğin aşındırıldığını belirten Taş, "Bir yol ayrımındayız. ya ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek ya da biz bu süreci tersine çevireceğiz. Ne onlar bizi tam anlamıyla yenebiliyor ne de biz onları. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan, 68 kuşağından, Gezi'den ve 19 Mart sürecinden gelen güçlü bir mücadele birikimimiz var. Bu nedenle baskılarla bizi teslim alamıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, İnsan Hakları, Alper Taş, Sol Parti, Politika, Türkiye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOL Parti MYK Üyesi Taş: 'Bir yol ayrımındayız; ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:28:49. #7.13#
SON DAKİKA: SOL Parti MYK Üyesi Taş: "Bir yol ayrımındayız; ya bu süreci tersine çevireceğiz ya da ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.