Altın Madeni Toplantısında Gerginlik: Üç Kişi İfadesine Çağrıldı

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından Alpagut ve Atalan mahallelerine yapılmak istenen altın madeninin halkın katılımı toplantısı sonrasında üç kişi, halkı galeyana getirme ve devletin araçlarına zarar verme suçlamasıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından Mihalgazi İlçesi Alpagut Mahallesi mevkiinde, siyanürlü yığın liçi yöntemiyle altın ve gümüş maden ocağı açılmak isteniyor. Şirket, 5 Temmuz 2024'te, ÇED başvuru dosyasını Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne teslim etti ve 5 gün gibi kısa bir sürede halkın katılımı toplantısı 15 Ağustos'ta gerçekleşti.

Aralarında İsmail Kumru'nun da olduğu 3 kişi ifadeye çağrıldı

15 Ağustos'ta gerçekleşen toplantı sonrasında imzalı tutanakları sivil toplum örgütleri temsilcilerine vermedikleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerine toplantıya katılan birçok kişi tepki gösterdi. Toplantının üzerinden geçen üç ayın ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürlüğü'nün şikayeti nedeniyle Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Mert Güzel ve Bedi Uygar Uğurlu halkı galeyana getirme ve devletin araçlarına zarar verme suçlamasıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

Ne olmuştu?

Gergin başlayan toplantının yapılmasına itiraz eden ve bölgede altın madeni istemediklerini söyleyen vatandaşlar hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne hem de şirket yetkililerine tepki gösterdi. Aynı bölgede yaşayan ve madenin yapılmasını isteyen bir grup vatandaşla, maden projesine itiraz edenler arasında arbede çıktı. Araya jandarma ekipleri girerek olayı sakinleştirmeye çalıştı.

Evrakları kaçırıyorlar diyerek aracın önünü kestiler

Toplantı sonrasında sivil toplum örgütlerinin tuttuğu tutanakları almayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine tepki gösteren vatandaşlar, aracın önünü kesti. Sivil toplum örgütlerine imzalı tutanakları vermeleri gerektiğini söyleyen STK temsilcileri ve vatandaşlar, "Evrakları kaçırıyorlar" diyerek aracın arkasından koştu. Aracın önüne geçerek ilerlemesini engellemeye çalışan vatandaşları jandarma engelledi. Daha sonra araç alandan ayrıldı.