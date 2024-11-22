Altın Madeni Toplantısında Gerginlik: Üç Kişi İfadesine Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altın Madeni Toplantısında Gerginlik: Üç Kişi İfadesine Çağrıldı

Altın Madeni Toplantısında Gerginlik: Üç Kişi İfadesine Çağrıldı

Cengiz Holding'in altın madeni projesi nedeniyle üç kişi, halkı galeyana getirme suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

22.11.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından Alpagut ve Atalan mahallelerine yapılmak istenen altın madeninin halkın katılımı toplantısı sonrasında üç kişi, halkı galeyana getirme ve devletin araçlarına zarar verme suçlamasıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından Mihalgazi İlçesi Alpagut Mahallesi mevkiinde,  siyanürlü yığın liçi yöntemiyle altın ve gümüş maden ocağı açılmak isteniyor. Şirket, 5 Temmuz 2024'te, ÇED başvuru dosyasını Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne teslim etti ve 5 gün gibi kısa bir sürede halkın katılımı toplantısı 15 Ağustos'ta gerçekleşti.

Aralarında İsmail Kumru'nun da olduğu 3 kişi ifadeye çağrıldı

15 Ağustos'ta gerçekleşen toplantı sonrasında imzalı tutanakları sivil toplum örgütleri temsilcilerine vermedikleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerine toplantıya katılan birçok kişi tepki gösterdi. Toplantının üzerinden geçen üç ayın ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürlüğü'nün şikayeti nedeniyle Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Mert Güzel ve Bedi Uygar Uğurlu halkı galeyana getirme ve devletin araçlarına zarar verme suçlamasıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

Ne olmuştu?

Gergin başlayan toplantının yapılmasına itiraz eden ve bölgede altın madeni istemediklerini söyleyen vatandaşlar hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne hem de şirket yetkililerine tepki gösterdi. Aynı bölgede yaşayan ve madenin yapılmasını isteyen bir grup vatandaşla, maden projesine itiraz edenler arasında arbede çıktı. Araya jandarma ekipleri girerek olayı sakinleştirmeye çalıştı.

Evrakları kaçırıyorlar diyerek aracın önünü kestiler

Toplantı sonrasında sivil toplum örgütlerinin tuttuğu tutanakları almayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine tepki gösteren vatandaşlar, aracın önünü kesti. Sivil toplum örgütlerine imzalı tutanakları vermeleri gerektiğini söyleyen STK temsilcileri ve vatandaşlar, "Evrakları kaçırıyorlar" diyerek aracın arkasından koştu. Aracın önüne geçerek ilerlemesini engellemeye çalışan vatandaşları jandarma engelledi. Daha sonra araç alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cengiz holding, Sivil Toplum, Eti Bakır, Eskişehir, Politika, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yerel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altın Madeni Toplantısında Gerginlik: Üç Kişi İfadesine Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
07:32 Kayıp olarak aranan ’’Hanımağa’’ sessizliğini bozdu Kayıp olarak aranan ''Hanımağa'' sessizliğini bozdu
07:26 Türkiye, Somali’de uzay üssü kuracak Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
07:16 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar’dan skandal sözler Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar'dan skandal sözler
06:52 Nazilli’de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 20:12:47. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Madeni Toplantısında Gerginlik: Üç Kişi İfadesine Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.