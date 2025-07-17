Amasya 2024'te 567 Kişi Göç Verdi - Son Dakika
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Amasya 2024'te 567 Kişi Göç Verdi

Amasya 2024\'te 567 Kişi Göç Verdi
17.07.2025 16:59
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TÜİK verilerine göre Amasya, 2024'te net 567 kişi göç kaybı yaşadı, en çok göç İstanbul'dan alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı Göç İstatistikleri'ne göre, Amasya ili 567 kişi net göç kaybı yaşadı.

Net göçte 36. sırada yer aldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayalı basın bültenine göre, Amasya 2024 yılında 13 bin 879 kişi göç alırken, 14 bin 446 kişi göç verdi. Böylece ilin net göçü -567 kişi, net göç hızı ise binde -1,65 olarak hesaplandı. Amasya bu oranla Türkiye genelinde net göç hızına göre 36. sırada yer aldı.

En çok göç İstanbul'dan alındı

Amasya'ya en fazla göç İstanbul'dan geldi. 2024 yılında İstanbul'dan 2 bin 977 kişi Amasya'ya göç ederken, bu ili Samsun (1.713), Ankara (1.174), Çorum (691) ve Tokat (659) takip etti. En az göç alınan iller ise Kilis (9), Karaman (12), Bilecik ve Uşak (13), Burdur (17) olarak kayıtlara geçti.

Amasyalılar en çok İstanbul'a taşındı

Amasya'dan en fazla göç verilen il de yine İstanbul oldu. 2 bin 523 kişi İstanbul'a göç ederken, ardından Samsun (1.659), Ankara (1.480), Tokat (959) ve Çorum (844) geldi. En az göç verilen iller arasında ise Muş (14), Bayburt, Ardahan, Kilis (15'er kişi) ve Siirt (20) yer aldı.

İlçelerde göç dengesi: Göynücek öne çıktı

Amasya'nın ilçeleri arasında en yüksek net göç hızına sahip ilçe binde 45,61 ile Göynücek olurken, Merzifon binde 8,95 ile ikinci sırada, Suluova ise binde -0,02 ile üçüncü sırada yer aldı. En düşük net göç hızına sahip ilçeler ise binde -106,69 ile Hamamözü, binde -10,78 ile Taşova ve binde -9,66 ile Gümüşhacıköy oldu.

Göçün merkezi: Amasya Merkez ve Merzifon

2024 yılında Amasya'ya yapılan göçlerin yüzde 42,16'sı (7 bin 326 kişi) Merkez ilçeye, yüzde 24,95'i (4 bin 335 kişi) Merzifon'a, yüzde 10,69'u (1.857 kişi) ise Suluova'ya yapıldı.

Göç veren ilçelerde ise Merkez ilçe yüzde 45,18 (8 bin 107 kişi) ile ilk sırada yer alırken, Merzifon yüzde 20,34 (3 bin 650 kişi) ve Suluova yüzde 10,35 (1.858 kişi) ile onu izledi.

TÜİK Samsun Bölge Müdür Vekili Nevra Alhas Eroğlu tarafından paylaşılan istatistiklere göre, Amasya'da 2 ilçede alınan göç verilen göçten fazla olurken, 5 ilçede tam tersi bir durum yaşandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya 2024'te 567 Kişi Göç Verdi - Son Dakika

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