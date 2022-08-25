CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum

25.08.2022 14:06

İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı ve emekli başkomiser Ali Mahir Piroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor. Piroğlu, yolda görenlerin hatta torununun bile kendisini Kılıçdaroğlu sandığını belirterek "Kardeşi benim kadar benzemiyor. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum" dedi.

Ankara'ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

"KARDEŞİ BENİM KADAR BENZEMİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, "Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum" dedi.

Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

"TORUNUM BEN SANMIŞ"

Ankara'da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum'da miting için Kılıçdaroğlu'nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. 'Dedemin resimlerini niye astılar?' diye sormuş" şeklinde konuştu.

Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

İYİ PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÇIKTI

Aynı zamanda İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı olan Piroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını Ekim ayında belirlemesini beklediği 6'lı masanın kararına saygı duyacaklarına değindi. 22 yıllık komşusu Murat Özdemir de Piroğlu'nu her gördüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattığını söyledi.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir, Amasya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum - Son Dakika
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