Amel Yacoubi Çekiç Deprem Acısını Tasarımlarıyla Anlattı - Son Dakika
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Amel Yacoubi Çekiç Deprem Acısını Tasarımlarıyla Anlattı

Amel Yacoubi Çekiç Deprem Acısını Tasarımlarıyla Anlattı

İskenderun'da düzenlenen Umut ve Yeniden Doğuş Defilesi'nde, Tunus uyruklu Türk vatandaşı tasarımcı Amel Yacoubi Çekiç, 6 Şubat depremlerinin yarattığı acıyı ve kayıpları kıyafetlerine yansıtarak dikkat çekti.

10.02.2025 12:30  Güncelleme: 12:36
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Tunus uyruklu Türk vatandaşı tasarımcı Amel Yacoubi Çekiç, 6 Şubat depremlerinin yarattığı derin acıyı ve kayıpları kıyafetlere yansıtarak, düzenlenen Umut ve Yeniden Doğuş Defilesi'nde sergiledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Umut ve Yeniden Doğuş Defilesi'ne CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Tunus uyruklu Türk vatandaşı Amel Yacoubi Çekiç, yüzyılın felaketine neden olan 6 Şubat depremlerinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekmek, yıkımdan yeniden doğuşu umutlandırmak üzere kendi atölyesinde tasarımlar yaptığını anlattı. 6 Şubat'ta yaşadıkları deprem herkes için acı ve kara bir gün olduğunun altını çizen tasarımcı Amel Yacoubi Çekiç "Ben ve ailem de depremzedeyiz; bu acıyı birlikte yaşadık. Kaybettiklerimiz büyük, acımız derin. Bu gün, hayatımızda unutulmayacak izler bıraktı" dedi.

Koleksiyonda, 20 tasarımın tanıtıldığı kıyafetlerin kendine ait bir hikayesi olduğunu aktaran Amel Yacoubi Çekiç, "Depremin o soğuk karanlık yüzünü, siyah bir elbisede tasarladık. İkinci model hattı, o acı toprakta bırakılan izleri temsil ediyor. Tasarlanan bir diğer kıyafette depremi yaşayan 11 ilin isimleri bulunuyor. Hatay'ın hikayesi ve tarihi Anka kuşumuz üzerinden yıkımdan yeniden doğuşu simgeliyor. Diğerleri de yardım ve çadır tasarımlı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, felaketin ardından yeniden ayağa kalkmayı ve geleceğe umutla bakmayı simgeleyen defiledeki kıyafetler mankenler tarafından tanıtıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Amel Yacoubi Çekiç Deprem Acısını Tasarımlarıyla Anlattı - Son Dakika

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