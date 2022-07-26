Ana yurttan ata yurda kardeşlik köprüsü - Son Dakika
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Ana yurttan ata yurda kardeşlik köprüsü

26.07.2022 11:33
Ana yurttan ata yurda kardeşlik köprüsü

Bursa'ya kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra tarihten gelen kurucu şehir misyonunu da sürdüren Osmangazi Belediyesi, farklı coğrafyalarda kardeş şehir olduğu belediyeler ile sosyal ve kültürel ilişkilerini güçlendiriyor.

Bursa'ya kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra tarihten gelen kurucu şehir misyonunu da sürdüren Osmangazi Belediyesi, farklı coğrafyalarda kardeş şehir olduğu belediyeler ile sosyal ve kültürel ilişkilerini güçlendiriyor.

Osmangazi Belediyesi'nin tarihte ilk kez 'Türk' kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları'nın yer aldığı Moğolistan'ın Arkhangai Belediyesi ile imzaladığı kardeşlik protokolünün ardından iki belediye arasındaki temaslar ve ortaklaşa etkinlikler devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin geçtiğimiz Nisan ayında 17'incisini düzenlediği Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin davetlisi olarak Bursa'ya gelen Arkhangai Belediye Başkanı Batjargal Mishka ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın imzaladıkları protokolün ardından iki belediye arasında kardeşlik köprüleri kurulmuştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nisan ayındaki ziyaretin ardından Moğolistan'ın Arkhangai Belediyesi'ne iade-i ziyarette bulundu. Türkler'in ata yurdu Orta Asya'da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Dündar, ' Türkiye, sadece Türkiye'den ibaret değil' anlayışıyla Balkanlar'dan Kafkasya ve Orta Asya'ya kadar olan geniş coğrafyada gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerinin mesajını verdi.

Arkhangai Belediyesi ile de sınırları aşan kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi adına ortaklaşa etkinliklere imza attıklarını belirten Başkan Dündar, "Türkiye, Kırgızistan, Moğolistan ve Japonya'dan akademisyenlerin oluşturduğu Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu'na ev sahipliği yaptık. Türk-Moğol ilişkilerini akademik boyutlarıyla konuşup sonrasında Türk-Moğol ilişkilerinin anlatıldığı kitabı bilim dünyasına kazandırdık. Bunun yanı sıra, geleneksel hale gelen ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulanbator ve Bişkek-Isıkköl'de yapılan sempozyumun 9'uncusuna ev sahipliği yaptık. Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ele alan sempozyumda sunulan bildirileri, "Altay Toplulukları, Destanlar ve Destan Kültürü" adıyla bir kitap haline getirdik" dedi.

Yerel yönetimler olarak başlattıkları kardeşlik ilişkisinin devletler arası ilişkilere de katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Dündar, "Tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik götüren ecdadımızın misyonunu aksatmadan sürdürüyoruz. Bu nedenle kardeş şehir olduğumuz Moğolistan'ın Arkhangai Eyaleti'ndeki kardeşlerimizle bir araya geldik. Gerek ekonomik, gerekse turizm ve kültürel açıdan gönül bağlarımızı güçlendirmek için gerekli adımları attık. Kardeşlik protokolü nedeniyle Osmangazi ve Arkhangai'de birer caddeye 'Bilge Kağan' ismi verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu ziyaretimizde, Arkhangai'de 'Bilge Kağan' ismi verilen caddeyi yerinde inceledik. Osmangazi Belediyesi olarak biz de ilçemizdeki bir caddeye 'Bilge Kağan' ismini vereceğiz" diye konuştu.

Göreve seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Osmangazi Belediyesi'ne yaptığını söyleyen Arkhangai Belediye Başkanı Batjargal Mishka da Başkan Dündar ve ekibini kendi topraklarında misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Osmangazi ve Arkhangai'nin zengin bir tarihi geçmişe sahip olduğunun altını çizen Mishka, "Bizler aynı soylardan gelen milletleriz. Arkhangai, coğrafi konumu itibariyle, eski Hun devletlerinden başlayarak 7 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir yer. Göktürklerin başkentidir. Osmangazi ve Arkhangai, Tarihi İpekyolu'nun birisi doğuda, diğeri ise batıdaki duraklarında yer alan iki şehir. Osmangazi'deki kardeşlerimizi atalarının topraklarında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin kardeşlik adına düzenlediği sempozyumlar ve basılan eserler için de müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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