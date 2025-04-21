Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü iş birliğiyle "Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, açılış konuşmasında sempozyumun pek çok alandaki dönüşüm sürecine katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Yapay zeka, tarihsel gelişimi itibarıyla uzun yıllardır gündemde olan bir konu ve bugün geldiği noktada hayatımızı her yönüyle etkiliyor. Türkiye olarak bu alanda geç kalmış değiliz; nitelikli insan kaynağımız ve artan yatırımlarımızla hızla ilerliyoruz. Meclis çatısı altında kurduğumuz araştırma komisyonuyla hem fırsatları hem riskleri değerlendiriyoruz. Eğitimden hukuka, teknolojiden istihdama birçok alanda dönüşüm yaşanacak. Üniversitelerimize bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Bu sempozyumun da bu dönüşüm sürecine katkı sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Aksoy: "Yapay zeka artık hayatımızın her alanında kendini gösteriyor"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, teknolojik gelişmelere katkı sunma noktasında düzenlenen zirveyi değerli bir adım olarak gördüğünü ifade ederek, "Yapay zeka artık hayatımızın her alanında kendini gösteriyor; eğitimden sağlığa, güvenlikten iletişime kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Türkiye olarak bu teknolojinin gerisinde kalmamak ve biz bu gelişmelere nasıl katkı sunabiliriz sorusuna yanıt aramak çok önemli. Bugün burada düzenlenen zirveyi de bu anlamda değerli bir adım olarak görüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve diğer ilgili kurumların, yapay zekayla üretilmiş gerçek dışı içeriklerle mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalar çok kıymetli. TBMM'de kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da bu alanda yapılan çalışmaları takip edip, varsa yasal düzenleme ihtiyaçlarını belirlemek için önemli bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.

Rektör Adıgüzel: "2025 yılını yapay zeka alanında öncü adımlar atacağımız bir dönem olarak planladık"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşmasında şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyerek sözlerine başladığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "2025 yılını yapay zeka alanında öncü adımlar atacağımız bir dönem olarak planladık. Bugünkü zirve, bu yolculuğun ilk adımı. Bundan sonraki süreçte her ay düzenleyeceğimiz bir yapay zeka semineriyle konuyu tüm boyutlarıyla incelemek için çalışacağız. Yapay zekanın üretilmesi için tabii ki büyük bir mühendislik arka planı gerekiyor. Ancak bizler yapay zekanın sadece teknik yönünü ele alırsak ahlaki yönünü kaçırmış olacağız. Bu kapsamda bir sosyal bilim üniversitesi olarak yapay zekanın sadece teknik boyutuyla değil; insani, ahlaki ve etik boyutuyla da tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak şehrimizdeki diğer üniversitelerimizle birlikte çalışarak yapay zeka başta olmak üzere yapılacak bütün çalışmalarda ülkemize, insanlığa büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."

Prof. Dr. Kılınç: "Teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni dünya düzenini anlamanın bir yolu da onu disiplinler arası bir yaklaşımla okumaya çalışmak olacaktır"

Rektör Danışmanı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ise, "Teknolojinin hızla değiştiği ve medeniyetleri yeni meydan okumalarla karşı karşıya bıraktığı bir dönemde, bu teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni gerçekliği ve dünya düzenini anlamanın bir yolu da onu disiplinler arası bir yaklaşımla okumaya çalışmak olacaktır. Sayın rektörümüz, değerli Hocam Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in vizyonu, iradesi ve çabasıyla öğrencilerimiz; entelektüel kapasiteleri yüksek, kendi tarihi, coğrafyası, kültürü ve inancı ile hemhal olmuş, yaşantı bilgisi ile donanmış bireyler haline gelebilsinler diye, eğitim-öğretim sürecini tamamlayan bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bu maksatla yola çıkarken bize destek olan Sayın Bakanımıza, teşrifleri ile bize güç veren Sayın Valimize, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ve diğer üniversitelerden katılım gösteren çok kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Dezenformasyonla Mücadele Kulübümüz öğrencilerine ve zirvenin organizasyonunu sağlayan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğündeki arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şeker: "İnsanın kimliği, yaşama biçimi ve çalışma anlayışı yeniden şekillenecek"

Keynote Speaker İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, "Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak: Sanattan Gerçeğe İnsan" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Şeker, "İnsan zekasına dair yeni bir bakış açısı oluşturma potansiyeline sahip olan yapay zeka, belki de insan dışında bir zeka türü geliştirmemize olanak tanıyabilir. Bu bağlamda, insan nedir sorusunu yeniden sorgulamamız gerekiyor. Gelecekte, yapay zeka pek çok işi devralacak ve robotlar günlük yaşamın bir parçası olacak. Bu değişim, eğitim sisteminden çalışma biçimlerimize kadar birçok alanda köklü dönüşümlere yol açacak. Belki de okuma yazma gibi becerilere ihtiyaç duyulmayacak. Sonuç olarak, insanın kimliği, yaşama biçimi ve çalışma anlayışı yeniden şekillenecek" dedi.

Alan uzmanlarının sunumları iki farklı oturumda gerçekleştirildi

Zirvenin birinci oturumunda "Belirsizlikler Çağında Yapay Zeka: Fırsatlar ve Sınamalar" konusu ele alındı. Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun üstlendiği panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş "Türkiye'nin Dezenformasyonla Mücadele Politikaları ve Yapay Zeka", AIPA Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Varan "Yapay Zekanın Dünü, Bugünü ve Yarını", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı "Yapay Zeka Okuryazarlığı", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan "Kurumsal Kapasite Geliştirmede Yapay Zeka Etkisi" konularındaki sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

" Sinema, Sanat, Tasarım ve Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları" konu başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş üstlendi. Oturumda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Çalışkan "Film Makinesinden Yapay Zekaya: Sinemada Anlatı, Üretim ve Eğitim", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik "Makine Öğrenmesinden Üretken Yapay Zekaya: Eğitim Materyallerinde Akıllı Dönüşüm", Anadolu Üniversitesi Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Emel Güler "Yapay Zeka ile Açıköğretimin Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar", Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Berkem Bulut "Yapay Zeka Destekli Grafik Tasarım Denemeleri: Midjourney" konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumların ardından katılımcılar, dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak, katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Zirveye Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, şehir protokolü, senato üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR