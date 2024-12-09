Ankara Büyükşehir Belediyesi, Amatör Futbol Kulüplerine Desteğini Artırıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Amatör Futbol Kulüplerine Desteğini Artırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Amatör Futbol Kulüplerine Desteğini Artırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 33 halı sahası ve önümüzdeki 5 yeni müsabaka sahası ile amatör futbol kulüplerine ve genç sporculara destek sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, sporun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, çocuklar için ücretsiz spor faaliyetleri de düzenliyor.

09.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:23
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), spora olan katkısını artırmak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ABB, 33 halı sahasıyla amatör futbol kulüplerine ve genç sporculara destek sağlamaya devam ediyor. 264 futbol takımı ve her bir takımdaki yaklaşık 350 lisanslı sporcu, Büyükşehir'in sahalarında antrenman yapma imkanı bulurken, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak 5 müsabaka sahasıyla bu destek daha da büyüyecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı 33 halı saha, hem amatör futbol kulüplerinin hem de futbolsever vatandaşların kullanımına sunuldu.

"5 yeni müsabaka sahası daha hizmete açılacak"

Toplamda 264 futbol takımına ve her bir takımın farklı yaş kategorisindeki yaklaşık 350 lisanslı sporcusuna ev sahipliği yapan sahalar, antrenman yapmakta zorlanan amatör kulüpler için büyük bir fırsat sunuyor. Sahalardan Başkentli futbol tutkunları da diledikleri zaman faydalanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut halı sahalara ek olarak önümüzdeki günlerde 5 yeni müsabaka sahasını daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Yeni sahalar, amatör futbolcuların daha iyi şartlarda antrenman yapmasına imkan tanırken, spora olan ilgiyi de artırmayı hedefliyor.

"Çocuklar için ücretsiz spor faaliyetlerini de yürütüyoruz"

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, Büyükşehir'in sporun yaygınlaştırılmasına verdiği önemi vurgulayarak, "Daire başkanlığımıza bağlı halı sahaları sporcuların ve amatör kulüplerin hizmetine açtık. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile iş birliği içerisinde amatör spor kulüplerinin idmanlarına imkan tanırken, futbolsever vatandaşların da bu sahalardan yararlanmasını sağlıyoruz. Bu sahalarda çocuklar için ücretsiz spor faaliyetlerini de yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kandazoğlu: "Spora ilgi artacak"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteğin spor için önemine dikkat çekerek, " Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde Ankara'daki spor tesislerinin eksikliğinden söz etmiş, yerel yönetimlerin bu konuda katkı sunması gerektiğini ifade etmiştik. O gün itibarıyla bir protokol ile bu iş birliğini başlattık. Spor kulüplerinin eğitim yerleri olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Mahalledeki okullarla iletişime geçerek spor tesislerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Sokakta gezen çocuk bırakmadan çocukları spor tesisine çekmeye ve sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Koordineli bir şeklide çalıştığımız sürece spora olan ilgi çoğalacak ve güzel sonuçlar alacağız. Bir belediye başkanının spora bu kadar önem vermesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Sporculardan Büyükşehir'e teşekkür"

Halı sahalarda antrenman yapan amatör futbolcular, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

Atamert Erkekoğlu (Eryaman Spor Kulübü): "Eskiden bu sahaları bulamıyorduk. Burada oyun oynamak zevkli oluyor, boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz. Bu sahayı yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum."

Ali Çelebi (Altındağ Futbol Kulübü): "Böyle tesislerin çoğalması güzel olur. Halı sahaların olması turnuvalara hazırlıkta bize yardımcı oluyor. Hem spor yapmış hem de güzel zaman geçirmiş oluyoruz."

Şahin Ayuz (Ayvalı Spor Kulübü): "Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Bu sahalar sayesinde turnuvalara hazırlanıyoruz ve çok keyifli geçiyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Amatör Futbol Kulüplerine Desteğini Artırıyor - Son Dakika

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