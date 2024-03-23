Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Çiçeğim Takas' Projesine Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Çiçeğim Takas' Projesine Devam Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören 'Çiçeğim Takas' projesine devam ediyor. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas imkanı sağlayan uygulama, son olarak Çankaya Metin Oktay Parkı'nda gerçekleştirildi.

23.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören "Çiçeğim Takas" projesine devam ediyor. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas imkanı sağlayan uygulama, son olarak Çankaya Metin Oktay Parkı'nda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiçekseverleri bir araya getirerek doğal çevreye olan duyarlılığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas etmelerini sağlayan "Çiçeğim Takas" uygulamasına devam ediyor.

ÇİÇEĞİM TAKAS UYGULAMASINA BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Çankaya Metin Oktay Parkı'nda gerçekleştirilenÇiçeğim Takas uygulaması ile çiçekseverler evlerinden ve bahçelerinden getirdikleri bitkileri ücretsiz olarak beğendikleri saksı çiçekleri ile değiş tokuş yaptı. Yoğun ilgi gören uygulama ile vatandaşlar, bitki koleksiyonlarını da genişletirken,  ücretsiz toprak değişimi ve çiçek bakımı yaptırma imkanı da buldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Şefi Burak Taşkesti, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören çiçek takası uygulamasını bu hafta Behçelievler Metin Oktay Parkı'nda, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yaptık. Mahalle sakinlerimizin evlerinde bulunan, bakıma muhtaç olan çiçek koleksiyonunu değiştirmek ve geliştirmek isteyenlere ücretsiz takas programı uyguluyoruz. Yaz aylarına doğru Çiçeğim Takas uygulamasına diğer parklarda da devam edeceğiz."

BAHÇELİEVLER SAKİNLERİNDEN ABB'YE TEŞEKKÜR

Evlerinde bulunan çiçekleri takas etmek için Metin Oktay Parkı'na getiren mahalle sakinleri, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek, ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Şevket Özgün (Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı):  "Bugün ABB ile birlikte çiçeğim takas şenliği yaptık. Bu uygulama Mansur Yavaş geldikten sonra başlatılan bir uygulama… Daha önce metro istasyonlarında yapılmıştı biz hayran kaldık bayıldık. Bu sene Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızdan semtimizde, parkımızda yapmalarını istedik. Bugün burada harika bir gün yaşadık. Ankara'da 2 gün kar ama bugün burada çiçek açtı. Sabahtan beri de komşularımız çiçeklerini takas ettiler. Çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehri Belediyesine, sevgili Mansur Yavaş'a…"

- İsmail Durna:  "ABB'ye düzenlemiş olduğu çiçeğim takas şenliği için teşekkür ediyorum. Sabahtan beri komşularımız eski çiçeklerini getirip yenilerini alıyorlar. Bizlerde bundan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

-Zeynep Betül Günel:  "Emekli öğretmenim… Gördüğüm en güzel şey, Mansur Yavaş'ın ve Büyükşehirin bize olan destekleri, sırtımızı dayadığımız yerin sağlamlığı... Bunun için de çok mutluyum. Yalnız bırakılmadığımız için mutluyum. Evde çiçeğim öldü diye üzülüp kapı kapı dolaşıp çaresiz kalmaktansa bilgi dolu takaslarınızla evimize ve bahçemize yeni çiçekler götürüyoruz. Çiçek bizim olmazsa olmazımızdan…  Bugünkü etkinlik için sizi kutluyorum hem de emekleriniz için teşekkür ediyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi \'Çiçeğim Takas\' Projesine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Çiçeğim Takas' Projesine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Çiçeğim Takas' Projesine Devam Ediyor - Son Dakika
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