Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eczane Destek Personeli Eğitimiyle İstihdam Sağlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte istihdama katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Ankara Eczacılar Odası iş birliği ile düzenlenen ve 8 haftalık eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilen yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan 64 öğrenciye istihdam olanağı sağlandı.

ABB İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Kariyer Merkezi ve Ankara Eczacılar Odası iş birliği ile düzenlenen Eczane Destek Personeli eğitimini tamamlayan kursiyerlere istihdam olanağı sağlandı.

Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de düzenlenen 8 haftalık eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerler yeni işlerine başladı. Eğitimler sonunda 100 kursiyerden 64'ü yeterlilik sınavını geçerek kent genelinde faaliyetlerini sürdüren eczanelerde destek personeli olma hakkını elde etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten ABB Kariyer Merkezi İdari Koordinatörü Orhan Koçak, şunları söyledi:

"Kariyer Merkezi'ne başvuran adaylarımızın firmalarla eşleştirme sürecinden sonra istihdam süreçleri devreye giriyor burada destekli istihdam modeli ile hizmet sunuyoruz. İş başı yapan bireylerimize de işe uyum süreçlerinde de destek oluyoruz ve böylelikle kişinin daha verimli çalışmasını sağlıyoruz."

ABB ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ankara Eczacılar Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakan ise şöyle konuştu:

"İlkini geçen sene Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz eğitim ve meslek edindirme programı kapsamında en az lise mezunu olan arkadaşlarımız yaklaşık 8 haftalık bir eğitim sürecinden geçti. Sonrasında da Ankara Eczacılar Odası'nın desteğiyle eczanelerde ve çeşitli mecralarda istihdam edilmeye başladı. Burada bizim esas amacımız, genç arkadaşlarımızı istihdam süreçleri içerisine dahil etmek ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerimizde ilaç ve hasta danışmanlığı noktasında hem yetiştirebileceğimiz hem de bu süreçlerin içerisine dahil edebileceğimiz Eczane Yardımcı Personeli yetiştirmekti. Bu noktada başarılı bir iş yürüttüğümüzü düşünüyorum, bu kapsamda da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Eczane Destek Personeli eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra yeni işlerine başlayan kursiyerler desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

-Sevilay Eylen: "İş arama süreci devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası iş birliği ile düzenlenen Eczane Destek Personeli eğitimine başvurdum mülakat sürecini geçtikten sonra 8 hafta süren bir eğitimimiz oldu, eğitim sonucunda da düzenlenen yeterlilik sınavında da birinci oldum, bir süredir Eczacılar Odası'nda çalışmaktayım. Bize bu imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ankara Eczacılar Odası'na teşekkür ederim."

-Yasemin Sude Aktaş: "Benim için çok heyecan verici bir süreçti. Bir gün evde otururken annem sayesinde öğrendim böyle bir eğitim olduğunu. Liseyi yeni bitirmiştim başvurmuştum, aslında çok ümitsizdim kabul edileceğimi düşünmemiştim. Ön elemeden geçtik sonrasında eğitimlerimiz başladı. Eğitimleri de başarı ile tamamladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Ankara Eczacılar Odası'nın imzasının olduğu bir sertifika aldık sertifika ile beraber iş bulma imkanı buldum."