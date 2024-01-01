Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz İngilizce Konuşma Eğitimi Veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de, gençlere yönelik, "Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Programı" başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkentli gençlerin yabancı dil konuşmayı öğrenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ücretsiz Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi veriliyor.

İLK ETAPTA 200 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gençlere ücretsiz olarak pratik İngilizce konuşma eğitim desteği sağlanıyor.

Seviye tespit sınavının ardından A1 seviyeden profesyonel seviyeye kadar 5 farklı gruba ayrılan 200 öğrenciye Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Genç Akademi Kafe İdarecisi Nil Nihal Duman, gençlerin yoğun ilgisinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de 'ABB Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Programı' başlattık. Eğitim programımızda A1 seviyesinden profesyonel seviyeye kadar 5 ayrı grup bulunmaktadır. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği programımız ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

GENÇLER SOSYAL HAYATLARINDA DA İNGİLİZCE KONUŞABİLECEK

Gençlerin İngilizce öğrenimi konusundaki en büyük sorunu olan 'konuşma' kısmını odağa alan Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Projesi kapsamında gençlerin sosyal hayatlarında da İngilizce konuşma yeterlilik seviyesine ulaşmaları hedefleniyor.

Yoğun katılımın olduğu Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de eğitim gören öğrenciler kurstan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Yağmur Mencik: "Çalıştığım iş yeri yabancı olduğu için buraya başvurmak istedim. Dışarıdaki kurslara katılmak istedim ama çok pahalıydı. Buraya herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Burada olmaktan çok memnunum, hocalar çok iyi, ortam çok güzel. Böyle bir imkan sunduğu için Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim."

-Duygu Soyalp: "26 yaşındayım. Şu anda üniversite öğrencisiyim. Kursun ücretsiz olması ve evime olan yakınlığı burayı seçmemin en önemli nedenlerinden oldu. Şu anda derslerimize başladık. Hocalarımız çok kaliteli. Hem dilbilgisi hem de konuşma anlamında yeni yeni bilgiler öğreniyoruz. Daha yeni başladık ama hocamız sayesinde çoğu şeyi oturttuk diyebilirim."

-Ali Saip Sarıaslan: "Ben mühendislik öğrencisiyim. Çoğumuz günlük hayatta İngilizce öğrenebiliyoruz ve aslında da biliyoruz fakat okulda veya sosyal yaşantımızda yansıtamıyoruz. Genelde heyecanımıza ve çekingenliğimize yenik düşüyoruz. Bu durumu atlatabilmemiz için böyle bir ortama ihtiyaç duyuyorduk. Belediyemiz sağ olsun bize böyle bir kurs ve tecrübeli öğretmen imkanı sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."