Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışmaları denetledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışmaları denetledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı\'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışmaları denetledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polatlı halkının 30 yıldır yaşadığı içme suyu sorununu bitirmeyi hedefleyen 100 kilometrelik ana isale hattının 96 buçuk kilometresini tamamladı. ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu ve ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, çalışmaları yerinde denetledi.

27.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:20
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polatlı halkının 30 yıldır yaşadığı içme suyu sorununu bitirmeyi hedefleyen 100 kilometrelik ana isale hattının 96 buçuk kilometresini tamamladı. Bu ayın başında Yenikent'ten hatta branşman bağlanarak su dolum işlemi başlatılırken, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ile ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Etimesgut ilçesinden Polatlı'nın Kuşçu Mahallesi'ne uzanan 7 noktada süren çalışmaları yerinde denetledi.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı'ya su taşıyarak 1,5 milyon kişiyi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 100 kilometrelik ana isale hattının 96 bin 590 metresi 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla bitirildi. Şubat ayının başında Yenikent'ten hatta branşman bağlanarak su verilmeye başlandı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, "İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi"nde son aşamaya geçerken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ve ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, 19 Şubat 2024 tarihinde arazi gezisi yaptı. Akçay ile Taşkınsu, 7 noktada devam eden çelik boru döşeme imalat çalışmalarını tek tek kontrol etti.

Akçay ve Taşkınsu, beraberindeki teknik ekiple birlikte ilk önce Etimesgut ilçesi Eryaman Devrimler Caddesi üzerindeki çalışmaları, ardından da Sincan Törekent Mahallesi Ankara- Ayaş Yolu üzerindeki çalışmaları ziyaret etti. Ekip, daha sonra Sincan Zir Vadisi çıkışında yer alan ve tamamlanan yatay sondaj imalatına uğrayarak, boru sürme işlemlerini denetledi. Akçay ve Taşkınsu, Temelli Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan sondajın son durumu ile Anadolu OSB-Malıköy arasında yer alan imalat çalışmalarını da kontrol etti.

VANTUZ, TAHLİYE, BRANŞMAN, DEBİMETRE ODALARI

Akçay ve Taşkınsu, arazi gezisi sırasında Sincan Temelli Mahallesi'nde tamamlanan sanat yapısını ve bölgede yer alan vantuz, tahliye, branşman ve debimetre odalarının son durumunu inceledi. Ardından Polatlı'nın Kuşku Mahallesi'ne geçen ikili, burada bulunan terfi merkezi ve 2 bin 500 metreküp kapasiteli su deposu imalatını denetledi. Akçay, burada depo ve terfi merkezinin mekanik imalatında son aşamaya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

9 EKİP, 9 NOKTADA ÇALIŞIYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği; Polatlı'nın 30 yıllık su sorununu sonlandıran proje kapsamında an itibarıyla 9 ekip çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar, Sincan ilçesi Ankara-Ayaş Yolu Fatih kavşağında ve Yunus Emre Parkı mevkiinde, Etimesgut Eryaman Mahallesi Devrimler Caddesi üzerinde, Sincan Törekent Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu üzerinde, Sincan Yenikent Yolu üzerinde, Sincan Zir Vadisi çıkışında, Temelli Anadolu OSB-Malıköy arasında, Tatlar Arıtma Mevki YHT-TCDD geçişi ve Sincan Malıköy Anadolu OSB mevkiinde sürüyor.

Kaynak: ANKA

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