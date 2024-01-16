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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANKA Arama Kurtarma Derneği, Çocuk Meclisi'nde Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANKA Arama Kurtarma Derneği, Çocuk Meclisi'nde Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve ANKA Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle Çocuk Meclisi'nde düzenlenen seminerde, afetlerle ilgili temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı. Seminerde ayrıca, Ankara İtfaiyesi'nin K9 Arama Kurtarma Köpekleri de tanıtıldı ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi ve güvenliğinin artırılması amacıyla bu tür eğitim çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANKA Arama Kurtarma Derneği, Çocuk Meclisi\'nde Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri düzenledi
16.01.2024 - 11:43,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve ANKA Arama Kurtarma Derneği iş birliği ile Çocuk Meclisi'nde 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri' düzenlendi. Seminerde temel bilgi ve kavramlardan afet öncesi yapılması gereken hazırlıklara, afet sırasında doğru davranış şekillerinden afet sonrası yapılması gerekenlere kadar pek çok konu ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetlerin olası etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve toplum güvenliğini artırmak amacıyla afetlere karşı bilinçlendirme konusunda çalışmalarına devam ediyor.

K9 ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve ANKA Arama Kurtarma Derneği iş birliği ile Çocuk Meclisi'nde 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri' düzenlendi.

Eğitimde, temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve temel ilk yardım bilgisi ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara İtfaiyesi'nin bünyesindeki K9 Arama Kurtarma Köpeklerinin de afet durumu için nasıl eğitildikleri ve olası bir afet için çalışmalarda nasıl K9'lara yer verildiği Çocuk Meclisi üyelerine anlatıldı. K9 Arama Kurtarma Köpeklerinin şovu yoğun ilgi görürken eğitime katılan Çocuk Meclisi Üyelerine 'Afet Farkındalık' rozeti ve Katılım Belgesi verildi.

"AFETLERE HER ZAMAN HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getirerek, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisimizin üyelerine Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimlerini verdik. Ankara İtfaiyemizin bünyesinde K9 Arama Kurtarma Köpeklerinin nasıl çalışmalara katıldığını da Çocuk Meclisimizin üyelerine sunduk. Bu tarz afet farkındalık eğitimlerini arttırmayı düşünüyoruz. Afetlere her zaman hazır olmak zorundayız" dedi.

Çocuk Meclisi üyeleri ise eğitimi çok faydalı bulduklarını ve katılımdan dolayı mutluluk duyduklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Togay Osman Gedik: "Ben eğitimi çok güzel buldum. Mesela doğru olarak düşündüğüm yanlışların doğrusunu öğrendim. Afet çantasında neler bulunması gerektiğini daha detaylı bir şekilde öğrendim. Aynı zamanda köpeklerin ne kadar iş yaptığını da öğrendim. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Başkan'a çok teşekkür ederim."

-Işılsu Demet Örak:   "Deprem çantamızda neler olması gerektiğini, deprem sonrasında nasıl davranmamız gerektiğini söylediler. Afetlerle ilgili bir planımızın olması gerektiğini öğrendik. Çok teşekkür ederim."

-Miray Eroğlu:  "Depremi yaşamış olan arkadaşlarımız da vardı aramızda. Onlar için de iyi oldu. Depremi yaşamamış arkadaşlarımız da artık daha tedbirli olacaklar. Faydalı oldu herkes için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANKA Arama Kurtarma Derneği, Çocuk Meclisi'nde Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANKA Arama Kurtarma Derneği, Çocuk Meclisi'nde Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Semineri düzenledi - Son Dakika
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