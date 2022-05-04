Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri Ramazan Bayramı'nda da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Başkent'i tanıtmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ve Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan kent gezileri, Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent tanıtımına katkıda bulunmak ve bunu yaparken de yerel esnafın ekonomisini canlandırmak amacıyla çevre ilçelere düzenlediği kent gezileri sürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, vatandaşların sosyalleşerek yaşadığı kenti yakından tanımasına imkan veren ücretsiz kent gezilerine gelen yoğun talep nedeniyle Ramazan Bayramı'nda devam etti.

BAYRAMDA İLK KENT GEZİSİ BEYPAZARI OLDU

Ramazan Bayramı'nda Başkentlilerin ziyaret etmek için Başkent 153'e en çok kayıt bıraktığı ilçe Beypazarı oldu.

Sabahın erken saatlerinde otobüslerle gerçekleştirilen gezi programı, Beypazarı Bağ Evi'nde kahvaltıyla başladı. Daha sonra Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlardan da alışveriş yaptılar.

Kent gezilerine katılmak isteyen vatandaşların Başkent 153 üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Aykut Çıngır, "Ramazan Bayramı'nda ilk kez kent gezisi düzenledik. Vatandaşlarımız bayramda bile bu geziye yoğun ilgi gösterdi. Beypazarı'na 3 otobüsle geldik. Beypazarı'ndaki Kent Tarihi Müzesi'ni ziyaret ettik. Geziye katılan vatandaşlarımız yerel esnaftan alışveriş yaptılar ve hepsi geziden çok memnun kaldı"dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kent gezilerine katılan Başkentliler kadar bölge esnafı da memnun kalıyor ve düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor:

- Seyhan Ateş: "Kent gezileri çok güzel gidiyor, çok eğleniyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum."

-Hülya Gürbüz: "Bağ Evi'nde kahvaltımızı yaptık ve yeşillikler içinde yeni insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent gezilerine ilk kez katılıyorum. Beypazarı'na daha önce hiç gelmemiştim, çok beğendim emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Meral Kuruöz: "Kent gezisine arkadaşımla birlikte katıldım çok eğlenceli geçti."

-Yiğit Can Selçuk: "Otobüslere binmeye başladığımız andan itibaren eğlenmeye başladık. Kent gezisine ilk kez katılıyorum, bundan sonrakilere de katılmayı planlıyorum."

-Serpil Selçuk: "Kent gezisine oğlum ve arkadaşlarımla beraber katıldım çok eğleniyorum. Bizim için gezi düzenleyen Başkanımız Mansur Yavaş'ı çok seviyoruz."

-Ümit Gülseven: "İlk kez katılıyorum özellikle Kent Müzesi beni gerçekten çok şaşırttı. Beypazarı'nın çok eski bir tarihinin olduğunu yeni öğrendim. Benim için yararlı oldu."

-Cahide Özel: "Gezi çok güzel geçiyor otobüsler çok rahattı. Beypazarı'ndaki Kent Müzesini çok beğendim."

-Mutlu Hancıoğlu (Esnaf): "Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu geziler sayesinde işlerimiz arttı. Pandemi döneminde işlerimiz azalmıştı ama son zamanlarda artmaya başladı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum."

-Satı Biçen (Esnaf): "Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu gezilerle işlerimiz düzene girdi. Mansur Başkanımızı çok seviyoruz."