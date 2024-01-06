 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Evcil Hayvanlar Parklarında Yavru Lama ve Kanguru Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Evcil Hayvanlar Parklarında Yavru Lama ve Kanguru Heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ve Sincan ilçelerinde bulunan Evcil Hayvanlar Parkları'nda yavru lama ve albino kangurunun doğumuyla heyecan yaşanıyor. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda doğan yavru lama, özellikle çocukların ilgi odağı olurken, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı'nda ise nadir bulunan albino kanguru yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara\'da Evcil Hayvanlar Parklarında Yavru Lama ve Kanguru Heyecanı
06.01.2024 - 10:33,
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvanlar Parkları'nda, yakın zamanda dünyaya gelen yavru lama ve kangurunun heyecanı yaşanıyor. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı yavru lama, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı ise albino kangurusu ile Başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ve Sincan ilçelerinde hizmet veren Evcil Hayvanlar Parkları'nda sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen yavru lama ve albino kangurunun heyecanı yaşanıyor.

YAVRU LAMA BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan lamanın doğumu ile sevinç yaşamaya başladı. Dört mevsim ziyarete açık olan parkın yeni üyesi, özellikle Başkentli miniklerden büyük ilgi görüyor.

Lamaların Güney Amerika'nın bir çeşit devesi olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aydın Kayalı, "Kolay kolay yavru alamadığımız hayvanlarımızdan. Ortalama 100 kilogram ağırlığında, 20 yıl yaşayan bir hayvan ve yavrusunu almak her zaman nasip olmuyor. Ayrıca hamilelik süresi de 11 ay olduğu için yılda bir kez doğum yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde lamamızın doğumu ile birlikte güzel bir gün yaşadık. Bunu tüm Ankaralı hayvan severlerle paylaşmak istedik. Özellikle çocukların bu tür hayvanların görmesi, tanıması açısından hayvanat bahçelerimiz güzel bir örnek oluşturuyor. Ücretsiz giriş sağlanan parkımız haftanın 7 günü açık, herkesi bekliyoruz" dedi.

Aileleriyle birlikte ziyarete gelen çocuklara hayvan maskelerinin dağıtıldığı, kanatlı ve memeli türden 40'tan fazla tür hayvana ev sahipliği yapıldığı parkta; lama, taçlı turna, siyah kuğu ve flamingo gibi egzotik türlerin yanında Ankara'ya özgü Ankara tavşanı, Ankara kedisi, Ankara keçisi ve Ankara güvercini gibi endemik türlerde yer alıyor.

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

YAVRU ALBİNOYA SEVGİ SELİ

Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı'nda ise bir albino kanguru yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Nurperi Keskin, "Burada 700'den fazla hayvanımız bulunuyor. Bunlardan biri de kangurularımız. 2 dişi 1 erkek kangurumuz, 1 tane de yeni doğum yapan annenin kesesinde albino kangurumuz var. Albino kanguru çok nadir bulunan bir tür. Kangurumuzu görmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kangurudan turnaya maymundan deveye kadar 56'dan fazla tür ve 700'den fazla da hayvan varlığına ev sahipliği yapan Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı, Ankaralıların en uğrak noktası olarak 08.00 ile 00.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Sincan, Hayvanlar, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Evcil Hayvanlar Parklarında Yavru Lama ve Kanguru Heyecanı - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:21 Diyarbakır'da silahlı saldırı! Yoldan geçen otobüsün şoförü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Evcil Hayvanlar Parklarında Yavru Lama ve Kanguru Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement