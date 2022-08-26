Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara Olması İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara Olması İçin Çalışmalara Başladı

26.08.2022 13:09
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara Olması İçin Çalışmalara Başladı

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Salonu’nda Ankara’da ilk kez düzenlenen bir toplantıya imza attı. Başkent Gençlik Meclisi, ‘2026 Avrupa Gençlik Başkenti’nin Ankara olması için ve Ankara’nın yerel gençlik eylem planını oluşturmak için çalışmalara başladı.

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Salonu'nda Ankara'da ilk kez düzenlenen bir toplantıya imza attı. Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara olması için ve Ankara'nın yerel gençlik eylem planını oluşturmak için çalışmalara başladı.

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, Ankara'da yaşayan tüm gençlerin bir çatı altında kente değer üretmeleri ve kent yönetimine katılmaları için gerçekleştirdiği buluşmalarına devam ediyor. Başkent Gençlik Meclisi, kent yönetiminin en üst karar organı olan ABB Meclisi'nde bir araya gelerek, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara olması için ve Ankara'nın yerel gençlik eylem planını oluşturmak için çalışmalara başladı. ABB Meclisi üyelerinin sandalyelerine oturarak, meclis düzenini alan gençler, kent politikası geliştirerek önümüzdeki süreçte kent yönetimine ortak olabilecekleri mekanizmaları harekete geçirdi.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Ankara Kent Konseyi İcra Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa da toplantıya katılarak, gençlerin talep ve önerilerini dinledi, gerekli yerlerde kürsüden cevaplarını iletti.

MECLİS BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA GENÇ BAŞKAN

ABB Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturumda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın koltuğuna oturarak oturumu yöneten Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, şöyle konuştu:

"Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak belediye meclis salonunda ilk defa gençlere yer verdik. Gençlerin fikirlerin yönetime taşıma amacıyla Başkent Gençlik Meclisinin yürüttüğü çalışma Ankara'da yaşayan her bir gencin kent yönetime direkt dahil olabilecekleri bu dahiliyeleri ile karar alıcı mekanizmaları etkileyebilecekleri ve aynı zamanda kendi fikirlerini politikaya dönüştürebilecekleri zemininde altlığını oluşturmuş olduk. Bugün oturuma katılan ve kürsüde konuşan arkadaşlarımız ilk defa bir meclis atmosferini yaşadılar ve bu onlar için yaşamlarında dönüm noktası olabilecek bir nokta çünkü kentte kararlar nasıl alınabiliyor, politika süreçlerine nasıl evrilebiliyor, bugün buna tanıklık ettiler. Ayrıca geliştirdikleri çözüm önerileriyle kente nasıl değer katabileceklerinin farkına vardılar."

BAŞKENTTE SÖZ GENÇLERİN

Fikir ve taleplerinin dinlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten gençler, şu açıklamalarda bulundu:

-Ege Dinç (AKK Başkent Gençlik Meclisi Üyesi): "Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen oturumda gençler olarak fikirlerimizi üst yetkililerle paylaşma imkanı bulduk. Bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. İnşallah bugün burada alınan kararları Daire Başkanlarımız, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi üyeleri ile beraber yürüteceğiz ve genç dostu bir kent daha güzel bir başkenti ülkemize kazandıracağız."

-Hilal Gedik (AKK Başkent Gençlik Meclisi Üyesi): "Gençlerin bugün fikirlerini ve taleplerini dile getirmesi çok kıymetliydi. Belediyemizin Daire Başkanlarının bizleri dikkatlice dinlemesi ve not alması bizleri çok mutlu etti."

-Şule Nur Kazak (AKK Başkent Gençlik Meclisi üyesi): "Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi olarak bugün bir ilke dahil olduk ve bu tarihi güne tanıklık ettik. Bugün burada fikirlerimizi özgürce dile getirdik ve bu bizi çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyesinin Daire Başkanlarının bugün gelip bizleri dinlemesi çok değerliydi."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara Olması İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara Olması İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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