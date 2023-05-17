Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu: 240 TL - Son Dakika
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Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu: 240 TL

17.05.2023 12:06

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ücretsiz hizmet vermesinin bitimine yaklaşırken, bilet fiyatı açıklandı. 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle bilet fiyatı 240 TL olarak belirlendi. Otobüs fiyatları ise 400 TL.

Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu: 240 TL

1 HAZİRAN TARİHLİ BİLETLER SATIŞTA

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu: 240 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu: 240 TL - Son Dakika
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