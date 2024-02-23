Antalya Balbey Mahallesi\'nde Kentsel Yenileme Projesi Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı'nda temel betonu döküldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurallı ve kimlikli bir kent hedefi çerçevesinde başlattığı Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nde ilk kazmanın vurulması ve yıkım çalışmalarının ardından, temel öncesi ilk beton dökümü de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede, 22 bin metrekare inşaat alanında kazı çalışmalarının ardından temel için ilk beton döküldü. Toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon lira olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı'nda, 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek.
Proje bünyesinde 49 ofis, 15 konut, 33 dükkan ve 2 adet günübirlik konaklama tesisi ile 200 araçlık kapalı otopark ve yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarını barındıran toplam 5 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alıyor.
Tarihi Balbey Mahallesi sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle halkıyla uzlaşı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından çözüme kavuşmuş, ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Balbey'i modern bir yaşam alanına dönüştürecek proje kapsamında ilk olarak alan içerisinde tescilli olmayan harabeye dönmüş, köhneleşmiş, işgale uğramış yapılar yıkılmıştı.
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