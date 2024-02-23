Antalya Balbey Mahallesi'nde Kentsel Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Balbey Mahallesi'nde Kentsel Yenileme Projesi Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin 1. Etabı'nda temel betonu döküldü. Proje kapsamında 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek ve toplamda 5 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alacak.

23.02.2024 12:24  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı'nda temel betonu döküldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurallı ve kimlikli bir kent hedefi çerçevesinde başlattığı Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nde ilk kazmanın vurulması ve yıkım çalışmalarının ardından, temel öncesi ilk beton dökümü de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede, 22 bin metrekare inşaat alanında kazı çalışmalarının ardından temel için ilk beton döküldü. Toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon lira olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı'nda, 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Proje bünyesinde 49 ofis, 15 konut, 33 dükkan ve 2 adet günübirlik konaklama tesisi ile 200 araçlık kapalı otopark ve yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarını barındıran toplam 5 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alıyor.

Tarihi Balbey Mahallesi sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle halkıyla uzlaşı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından çözüme kavuşmuş, ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Balbey'i modern bir yaşam alanına dönüştürecek proje kapsamında ilk olarak alan içerisinde tescilli olmayan harabeye dönmüş, köhneleşmiş, işgale uğramış yapılar yıkılmıştı.

Antalya Balbey Mahallesi\'nde Kentsel Yenileme Projesi Başladı
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Balbey Mahallesi'nde Kentsel Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Balbey Mahallesi'nde Kentsel Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement