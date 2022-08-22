Antalya Büyükşehir'in Gençlik Meclisi Bu Yıl Son Kez Toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, yılın son toplantısını yaptı. Antalyalı gençlerin ve öğrencilerin sorunlarına çözüm arayan Gençlik Meclisi, 13 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Gençlik Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda Meclis Başkanı Kayapınar, 2021-2022 yılı dönemine ait 10 aylık Gençlik Meclisi Faaliyet Raporu'nu sundu.

Gençlik Meclisi'nin 10 aylık faaliyetlerini anlatan Kayapınar, 12 adet sürdürülebilir etkinliğin planlamasının yapıldığını, onlarca etkinlik düzenlendiğini söyledi. Kayapınar, "Şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek Başkanımız Muhittin Böcek'in çizdiği yolda Antalya'mız için ortak akıl ile hareket etmeyi kendimize sorumluluk edindik. Üniversitelerimizle güçlü bağlar kurduk, üniversitede öğrenim gören arkadaşlarımızın her konuda yanında olmaya çalıştık. Öğrenci toplulukları ile iletişimimizi de aktif tutarak onların neler istediğini ve dertlerine çare bulmaya çalıştık" dedi.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Gençlik Meclisi'nin gündeminde yer alan Elektrikli Scooter Güvenli Kullanım Eylem Planı, Gençlik Atılım Akademisi'nin kurulması, Çocuk Meclisi'nin kurulması, Antalya Genç Kart projesinin yaşama geçirilmesi, Sürdürülebilir Kent, Gençsel Tasarım ve Planlama alanında çalışma yapılabilmesi için çalışma grubunun kurulması ve çalışma grubunun isim yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi, Gençlik Lokantaları açılması, Akdeniz Üniversitesi'nden yer talep edilerek üniversite içerisine çamaşırhane açılması, Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik 5 ton ücretsiz su hizmeti konusunda irtibat ve başvuru ofisi açılması, yeni gelen öğrenciler için "Antalya'ya hoş geldin" adı altında karşılama, konser gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Doğan Hızlan Kütüphanesi ile işbirliği yapılarak kitap bağışı kampanyası başlatılması ve gelen kitaplarla köy okullarında mini kütüphaneler oluşturulması, Turizm ve Sanayi Çalışma Grubu'nun önerisiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklarda su oyun alanlarının yapılması konuları da oylamaya sunularak kabul edildi.