Antalya Büyükşehir Belediyesi Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısına Hazır

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(ANTALYA) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve ilçelerinde verdiği kuvvetli yağış ve fırtına uyarısından sonra teyakkuza geçti. Büyükşehir ve ASAT ekipleri, alt geçitler ile cadde ve sokaklardaki mazgalları temizlerken her hangi bir olumsuzluğa karşı nöbetçi ekipler oluşturdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya'da 20 Mart Cumartesi günü Antalya ve ilçelerinde verdiği kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere, ASAT, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimler de nöbetçi ekipler oluşturuldu.

HATLAR TEMİZLENİYOR

Hazırlık çalışmaları kapsamında Düden Şelalesi'nde oluşabilecek bir taşkın riskine karşı Düden Çayı üzerinde tarımsal sulama için Altınova ve Güzeloba'da bulunan regülatörlerin kapakları, biriken su denize akıtıldı. Altgeçitler ve yol güzergahlarındaki mazgallarda ekipler temizlik çalışması yapıyor.

EKİPLER HAZIR

ASAT olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak, 180 kişilik nöbetçi ekip oluşturuldu. ASAT, şiddetli yağış uyarısına karşı kamyon, kepçe kanal açma kombine aracı, kuka yüksek basınçlı kanal açma araçlarını hazır bekletiyor. Büyükşehir Belediyesi, mazgallarda tıkanmalara sebep olabilecek poşet, pet şişe ve ağaç dallarının temizlenme noktasında ilçe belediyeleri de uyararak, gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.