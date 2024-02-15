Antalya Büyükşehir Belediyesi Sel Sonrası Çalışmalara Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışın ardından selin izlerini silmek için tüm birimleriyle seferber oldu. Vatandaşlara su, gıda, giysi, yakacak, sıcak yemek yardımı devam ederken, İtfaiye ve ASAT da su tahliyesini yapıyor. Sahadaki çalışmaları koordine eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplerin yoğun uğraşları ile akşam saatlerinde trafiğe açılan Çallı alt geçidindeki çalışmaları denetledi.
Tüm birimleriyle seferberlik halindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu kentte hayatı normale döndürmek için 1670 personel, 506 araç ve iş makinesiyle çalışıyor. Bu kapsamda İtfaiye ekipleri, gün boyu onlarca ev, okul ve iş yerinin bodrumlarına dolan suları tahliye etti.
ANTRAY SEFERLERİ BAŞLADI
ASAT ekipleri, tüm alt geçitlerde su tahliyesi yaparak, ulaşıma açılmasını sağladı. Su ile dolan Çallı ve TEDAŞ alt geçitlerindeki çalışmalar gün boyu sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, akşam geç saatlerde trafiğe açılan Çallı alt geçidindeki çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Böcek, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları koordine etti. Duran Antray seferleri de başladı.
EVLER TEMİZLENİYOR
Temizlik ekipleri oluşturan Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde vatandaşların evlerini temizliyor. Güneş, Yeni Emek, Gebizli, Yeşildere mahallelerinde evlere dağılan Büyükşehir ekipleri, çamurla dolan evlerde vatandaşların yardımına koştu. Evlerdeki su ve çamur izleri temizlenirken, kullanılamaz hale gelen eşyalar ekipler tarafından tahliye edildi.
GIDA VE SÜT YARDIMI
Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı, Yeşildere Mahallesi'nde vatandaşlara üç öğün yemek ikramında bulunuyor. Sosyal Hizmet uzmanları da mahallelere dağılarak, evlerde hasar tespiti yapıyor ve ihtiyaçları belirliyor. İlk etapta vatandaşlara gıda paketi, giysi, yakacak, çocuklara da Halk Süt yardımı yapılıyor. Gebiz Mahallesi'nde sel suları nedeniyle evlerinden çıkamayan ailelere iş makineleri ile gıda ve yakacak yardımı ulaştırılıyor.
DAMACANA ANTSU YARDIMI
Güneş Mahallesi'nde sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan yerlerde, özellikle sitelerde hidroforların çalışmaması sonucu içme suyu sıkıntısını yaşayan vatandaşlara da damacana su yardımı yapıldı. ASAT tarafından vatandaşlara ANTSU damacanaları dağıtıldı.
SOKAK SOKAK TEMİZLİK
Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı ekipleri gün boyu mahallelerde sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, selin taşıdığı çöp ve atıkları temizledi.
SERALARDA HASAR TESPİTİ
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise sel ve doludan etkilenen örtü altı tarım alanlarında hasat tespit ve inceleme yapıyor. Kepez'in Gaziler, Şelale, Altınova, Aksu Yurtpınar mahallelerinde örtü altı tarım ve çiçek seralarında üreticinin zararı ve ihtiyaçları belirleniyor.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi Sel Sonrası Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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