Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sera Atıklarını Biyokütle Tesisi ile Enerjiye Dönüştürecek

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(ANTALYA) - "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Antalya'da Tarım ve Çevre" panelinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, sera atıkları için Kumluca'da Sera Atıkları Biyokütle ve Enerji Üretim Tesisi kurulacağını duyurdu.

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi iş birliği ile "Antalya'da Tarım ve Çevre" paneli düzenlendi. Panele Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen, Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Güray Doğan, Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nden Zehra Gülen ve Yasin Güner konuk olarak katıldı.

Panelde, yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya için çevre ve tarım konularında alınması gereken önlemler ve çalışmalar paylaşıldı.

Panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik çevre ve doğa dostu çalışmalarını anlattı. Atasoy, şunları kaydetti:

"Antalya'nın suyunu doğru projelerle koruyoruz"

"Antalya'mızın doğası ve çevresi, hem tarımın ve turizmin sürdürülebilirliği açısından hem de gelecek kuşaklara daha temiz bir Antalya bırakabilmemiz açısından son derece önemli. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle tarım sektörünün çevreye duyarlı olarak geliştirilmesi yönünde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Antalya turizmde olduğu gibi tarımda da başkent. Tarımsal üretimimizle hem Türkiye'yi hem de Dünyayı doyuran bir kentiz. Ama bunun sürekliliği için suya ihtiyacımız var. Suyumuzu, doğal kaynaklarımızı doğru kullanmamız gerekiyor. Antalya'da içme suyu kaynaklarının yüzde 78'si tarımda kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak vahşi sulama yerine modern sulama sistemi olan kapalı devre sulama sistemiyle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Farklı ilçelerimizde 22 kapalı devre sulama sistemi kurduk. 30 bin dekarın üstündeki alanı vahşi sulamadan kurtardık. Su kullanımında yüzde 60'lık tasarruf ve verimlilikte ise yüzde 55'lik artış sağlıyoruz.

"Güneş enerji santralleriyle çiftçiye destekleme çalışmalarımızı arttırdık"

Arıtma çıkış suyunun tarımda kullanımıyla ilgili de çalışma başlattık. 35 tane merkezi arıtma tesisimiz var. En çok ihtiyaç duyulan yer Korkuteli Beğişsusuzu bölgesiydi. Su olmadığı için üretemeyen köylü halkı bölgeyi terk etmeye başlamıştı. Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'ne 'Çıkış Suyu Filtrasyon ve UV Üniteleri' kuruldu. Suyu tarımda kullanabilecek standartlara eriştirerek bölgeyi suya kavuşturduk. Böylece tersine göç başladı. Bölge susuzluk kaderinden kurtuldu. Ayrıca tarımda enerji maliyetleri çok yüksek olduğundan güneş enerji santralleriyle çiftçiye destekleme çalışmalarımızı arttırdık. 51 adet sulama kooperatifinin elektrik enerjisinin yüzde 85'ini güneşten elde ettiğimiz enerji ile destekledik. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz enerji desteği 200 Milyon Türk lirasına yakın. Off-Grid yani şebekeye bağlı olmayan güneş enerji sistemleri ile de çiftçiye yüzde 100 enerji desteği sağlayarak çiftçinin su ihtiyacını karşılıyoruz. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın bunu daha da arttırmaya yönelik çalışmaları var."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai ilaç ambalaj atık sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı 'Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'nden de bahseden Atasoy, şöyle devam etti:

"13 noktada zirai ilaç ambalaj atığı toplama akıllı konteynerleri yerleştirdik"

"Zirai ilaç ambalaj atıkları tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgemizde çevremiz için büyük bir sorun. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde bir çalışma başlattık. 13 noktada zirai ilaç ambalaj atığı toplama akıllı konteynerleri yerleştirdik. 4 bin 480 çiftçimiz kartı kullanıyor. Mobil uygulamadan konteyner noktasını bulup topladıkları zirai atıkları otomatlara atan çiftçilere puan yükleniyor. Böylece topladıkları puanlar ile sera naylonu, klips, sera ipi, gübre gibi tarımsal ekipman desteği sağlanıyor. Şimdiye kadar 2 bin 629 kilogram zirai ambalaj atığı toplandı. Çiftçi karta çok yoğun bir ilgi olduğu için yakında Serik, Aksu ve Kemer'de bu uygulamayı çiftçilerimizle buluşturacağız. 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' Projesi, Çin'de düzenlenen yarışmada onur ödülü kazandı. Örnek bir proje oldu.

"Antalya'da sera atıkları miktarı 1 milyon ton civarında"

Zirai ambalaj atıkları ve sera atıkları Antalya'nın önemli çevre sorunlarıdır. Göreve geldiğimizden itibaren sera atıkları konusunda teknik ve bilimsel çalışmalar yaptık. Antalya'daki sera atıklarının bertarafı, geri dönüşümü ve geri kazanımı üzerine Enerji Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğümüz YEVDES yani 'Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi' kapsamında bir çalışma da yaptık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'da sera atıkları miktarı 1 milyon ton civarında. Bu atıkların geri kazanımında en büyük problem kullanılan ipler ki yine bunların neredeyse tamamı plastik türevli. Bitkisel sera atıklarının üçte biri plastik türevli iplerden oluşuyor. Durum böyle olunca ipleri ayırmadan gübreye dönüştürmeniz zorlaşıyor. Pestisit kalıntılarını barındıran bu atıklar çevreye kontrolsüzce atılarak yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa karışmakta, zaman zaman yakılmasıyla büyük çevre ve sağlık problemlerine neden olmaktadır. Böylesine büyük miktarda ve risk oluşturan sera atıkları için şu anki en etkili çözümümüz biyokütle tesisi ve enerji üretimi. Bu konuda çalışmalara 2023 yılı itibariyle başladık. Sera atıkları ara toplama noktaları oluşturduk. Kaş, Demre, Kumluca, Kınık, Kemer şimdi de Muratpaşa ve Kepez ilçelerimizde sera atıkları için toplama alanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdiye kadar ilçelerimizde 27 bini sera atığı, 41 bini park bahçe atığı olmak üzere toplam 68 bin bitkisel atık toplandı. Alanlardaki kırıcılar ve iş makinaları ile kontrol altına alınıyor. Önümüzdeki süreçte Kumluca'da sera atıklarının bertarafı ve enerji elde edilmesine yönelik Biyokütle ve Enerji Üretim Tesisi de kurulacak."