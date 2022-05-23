Antalya'da Atasem 15. Yıl Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Atasem 15. Yıl Sergisi Açıldı

23.05.2022 17:32
Antalya'da Atasem 15. Yıl Sergisi Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu ürettikleri el emeği ürünler, 15. Yıl Sergisi’nde Antalyalıların beğenisine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu ürettikleri el emeği ürünler, 15. Yıl Sergisi'nde Antalyalıların beğenisine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATASEM'de farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler, yıl sonu sergisi heyecanı yaşıyor. 2021-2022 döneminde ATASEM'in 30 kurs merkezinde 224 branşta açılan kurslarına katılan 15 bin 257 kursiyerin el emeği göz nuru ürünleri 15. Yıl Sergisi'yle beğeniye sunuldu.

ATASEM 15. Yıl Sergisi, Cam Piramit Sergi Salonu'nda törenle açıldı. Açılışa, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, danışmanlar, daire başkanları, şube müdürleri, kursiyerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene işitme engelli kursiyerler de işaret diliyle eşlik etti.

"GELECEĞE UMUTLA BAKAN, SAĞLIKLI, ÜRETKEN VE MUTLU BİREYLERİN ANCAK İYİ BİR EĞİTİMLE YETİŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sanat ve eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Eğitime, kültür ve sanata yapılan yatırımın insana yapılan yatırım, insana yapılan yatırımın ise geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğu bilinciyle daha fazla sayıda vatandaşımıza hizmet verilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Zira geleceğe umutla bakan, sağlıklı, üretken ve mutlu bireylerin ancak iyi bir eğitimle yetişeceğine inanıyoruz" dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı da çağdaş medeniyetler seviyesine çıkacak bir toplumun yapması gereken temel şeylerden birinin nitelikli ve üreten insan gücüne sahip olmak olduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı'ya destekleri nedeniyle kursiyerlerin yaptığı bir tablo hediye etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin de Genel Sekreter Tuncer'e çiçek ve hediye takdim etti. Konuşmaların ardından ATASEM 15. Yıl Sergisi ziyarete açıldı. Sergi açılışında, kursiyerlerce dans gösterileri, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, bağlama, gitar, piyano dinletileri de düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi kreşlerindeki minikler de sergide stant açtı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

ATASEM kursiyerleri, yıl boyunca özenle hazırladıkları resim, kösele çanta, kumaş boyama, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları hazırlama ve seramik biçimlendirme çalışmalarını sergiliyor. Sergide, kursiyerlerin çeyiz odası, giyim, takı yapımı, örgü, hat sanatı, ebru sanatı, ipek koza, keçe yapımı, turistlik ve hediyelik eşya yapımı gibi birbirinden farklı branşlarda hazırladıkları ürünler Antalyalıların beğenisine sunuluyor. ATASEM'in 30 kurs merkezindeki el emeği ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi 23-29 Mayıs arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Kaynak: ANKA

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