Antalya\'da Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda elektrikli araç kullanımı ile artan araç şarj istasyonu ihtiyacını karşılamak amacıyla kentin farklı noktalarına 25 istasyon kurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç kullanan araç sürücüleri ve bünyesinde bulundurduğu elektrikli araçlar için şarj istasyonu ağını güçlendirmek için çalışma yaptı. Büyükşehir sorumluluğundaki 10 otoparkta 18 adet şarj istasyonu kuruldu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrikli araçlarının şarj ihtiyacını karşılamak üzere belediye bünyesinde de 7 şarj istasyonu kuruldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Çevre Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi (ANÇET) tarafından yürütülen elektrikli araç şarj istasyonları kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi veren Elektrik Mühendisi Esra Seren Serter, nötr karbon hedefiyle yürütülen çalışmaları kapsamında kurulan 25 şarj istasyonunda aynı anda 34 aracın hizmet alabildiğini söyledi. Serter, şarj istasyonlarının kurulumunun kent merkezi ve ilçelerde devam edeceğini kaydetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ile iklim değişikliğiyle mücadele ve Antalya'nın hava kalitesinin yükseltilmesi konusunda önemli bir adım atmış olduklarını belirtti. Antalya'nın nüfus yoğunluğuna göre en çok araç sayısının olduğu kent konumunda olduğuna dikkat çeken Lokman Atasoy, şunları söyledi:
"İki kişiye bir motorlu aracın düştüğü Antalya'da fosil yakıt tüketim kaynaklı ortaya çıkan karbon salınımı oldukça yüksek ve hava kirliliğine önemli etkileri oluyor. Çevre dostu düşük emisyonlu elektrikli araçların kullanımını arttırmalıyız. Bunların ihtiyacı olan elektrikli araç şarj istasyonları ne kadar yaygınlaşırsa bunların kullanımı o kadar çok artacak. Bu da hava kalitesinin iyileştirilmesine ve nötr karbon hedefimize önemli katkı sağlayacaktır."
Elektrikli araç kullanıcısı Cem Özen ise şöyle konuştu:
"Fosil yakıtlarda ciddi anlamda maliyet söz konusu ama elektrikli araçlar ile karşılaştırdığımızda ciddi anlamda fark var. Elektrikli araç şarj istasyonu Türkiye'nin birçok noktasında yaygınlaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda çalışma yapmasından dolayı mutluyuz. Cep telefonu uygulaması ile aracımız şarj etmek istediğimiz noktaları tespit edebiliyoruz."
Vatandaşların elektrikli araçlarını şarj edebileceği noktalar ise Beach Park orta kısım depo önü, Beach Park batı girişi, Mekanik katlı otopark trafo önü, İsmet İnönü yeraltı otoparkı -2. kat, Sarısu mesire alanı yönetim ofisi trafo önü, Atatürk Parkı, Düden Park Lara, Güllük katlı otopark, Cumhuriyet otoparkı ve Işıklar otoparkı olacak.
Şarj istasyonları, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasını teşvik ederek, fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin azaltılmasına ve yakıt tasarrufuna katkı sağlıyor.
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