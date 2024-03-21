Antalya'da Nevruz Renkli Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
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Antalya'da Nevruz Renkli Etkinliklerle Kutlanacak

Antalya\'da Nevruz Renkli Etkinliklerle Kutlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerle Nevruz Bayramı kutlanacak. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve Yörük dernekleri iş birliğiyle gerçekleşecek etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak. Ayrıca yörük çadırları, yörük eşyaları, okçuluk gösterileri ve uluslararası derneklerin tanıtım stantları da bulunacak.

21.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:47
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Antalya'da Nevruz bu yıl da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği renkli etkinliklerle kutlanacak. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve Yörük dernekleri iş birliğiyle gerçekleşecek kutlama programı, 23 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Konyaaltı Beackpark Varyant Meydanı'nda yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı Türki Cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle kutlayacak. 23 Mart Cumartesi günü Konyaaltı Beachpark Varyant Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliklerde gün boyu halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.

Etkinlikler kapsamında Kırgızistan, Tataristan, Ahıska Türkleri, Kazakistan, Uygur Türkleri, Azerbaycan'dan katılım sağlayan grupların halk dansları gösterileri, semah gösterisi, demir-örs dövülmesi, ateşten atlama, geleneksel yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Etkinlik alanında yörük çadırları, yörük eşyaları, okçuluk gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, uluslararası derneklerin yöresel tanıtım stantları ile renkli kutlamalar yapılacak.

Kaynak: ANKA

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