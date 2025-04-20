Antalya'da Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Sona Erdi - Son Dakika
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Antalya'da Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Sona Erdi

Antalya\'da Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Sona Erdi

10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni ile birlikte sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarışmada 3 ödül kazanarak önemli bir başarı elde etti. Fuar kapsamında yeni katılan 8 belediye açıklandı ve çevre başkenti ödülü Antalya'ya layık görüldü.

20.04.2025 16:47  Güncelleme: 16:51
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10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 9. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni'yle birlikte sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen yarışmada 3 ödül kazandı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin ev sahipliği yaptığı fuar kapsamında, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısı da düzenlendi. Toplantıda, Akdeniz Belediyeler Birliği'ne 8 belediye daha katılım sağladı. Aynı zamanda, Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından 2025 yılı çevre başkenti ödülü, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e takdim edildi. Bu ödülle birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21. çevre ödülünü almış oldu.

Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 18-20 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun son günü, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısıyla başladı. Faaliyet raporunun açıklanması ve encümen üyelerinin seçilmesinin ardından, Akdeniz Belediyeler Birliği'ne yeni katılan 8 belediye açıklandı. Nazilli, Simav, Soma, Bekilli, Çamaş, Aştavul, Güney ve Tuzlukçu belediyeleri, Akdeniz Belediyeler Birliği'ne katılım sağlayan belediyeler oldu.

" Türkiye'yi Antalya'da buluşturacağız"

Meclis Toplantısı'nda konuşan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği olarak, ortak akılla kentlerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Aramıza 8 yeni belediye daha katıldı. 1978 yılında kurulan birliğimiz genişlemeye devam ediyor. Kurulmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin farklı bölgelerinden de yeni üyelerimiz oldu. Akdeniz'i, Karadeniz'i, İç Anadolu'yu, bütün Türkiye'yi Antalya'da buluşturacağız, birleştireceğiz. Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte inşallah çok daha güzel şeyler yapacağız. Ayrıca Ekrem Başkanla ilgili olarak da biz her türlü incelemede önce Allah'ımıza sonra da halkımıza rahatlıkla hesap verebiliriz. Bu vesileyle, Antalya'mızdan sayın Ekrem İmamoğlu'na sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İnşallah adalet en kısa zamanda tecelli eder. Tüm belediye başkanı arkadaşlarımız da inşallah en kısa sürede, haklarına ve özgürlüklerine kavuşur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e, Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından 2025 yılı çevre başkenti ödülü takdim edildi.

Çevreye duyarlı projeler ödüllerine kavuştu

Meclis toplantısının ardından gerçekleştirilen 9. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni'ndeyse çevreye duyarlı projeleriyle ödüle hak kazanan belediyeler, ödüllerine kavuştu. Yerel yönetim anlayışının gelişmesi, belediye hizmetlerinin verimli, kaliteli, hızlı üretilmesi, halkın bu hizmetlere en kolay şekilde ulaşması ve belediyeler tarafından gerçekleştirilen özgün projelerin desteklenip, tanıtılması amacıyla düzenlenen ödül töreninde, 5 farklı kategoride ödül verildi. Yarışmaya 20 üye belediyeden 59 proje katılım sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 3 ödül

Üretilen projeleriyle birlikte yarışmaya katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları", "İyi yönetişim ve Halkla ilişkiler Çalışmaları" ve "Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama" kategorilerinde ödül kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ödül getiren projeler sırasıyla, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi, Çoban Haritası ve Finike Cumhuriyet Meydanı projeleri oldu. Aynı zamanda, "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları" kategorisinde Burdur Belediyesi, "Üst Yapı Çalışmaları" kategorisinde Merkezefendi Belediyesi, "Peyzaj, Planlama, Tasarım ve uygulama Projeleri" kategorisinde Finike Belediyesi ve "Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları" kategorisinde de Seydişehir Belediyesi birincilik ödüllerinin kazananı oldu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Sona Erdi - Son Dakika

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