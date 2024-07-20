Antalya'da Tatilci Klima Sorununu Protesto Etti - Son Dakika
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Antalya'da Tatilci Klima Sorununu Protesto Etti

Antalya'da bir tatilci, odasındaki klimanın çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını iddia ederek yatağını restorana taşıyıp yere serdi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan tatilci, otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi. Olayın ardından bakanlık yetkilileri konuyla ilgilenmeye başladı.

20.07.2024 09:47
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Tatil için geldiği Antalya'daki 5 yıldızlı otelde odasının klimasının çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını iddia eden adam, odasındaki yatağını restorana taşıyıp yere serip yattı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan tatilci, defalarca otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi.

İlginç olay Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Cenk Bilge isimli bir otel müşterisi, iddiasına göre, konakladığı son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi. Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde çok ilginç bir protestoya imza attı. Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana seren Cenk Bilge yatağa uzandı.

Otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü iddia eden Bilge, "20 saattir birisiyle konuşmak istediğimi söyledim 20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm. Şu anda yemekhaneye yatağı serdim bakalım nasıl bir çözümleri olacak göreceğiz" dedi.

Kısa bir süre sonra yanına gelen ve otel yetkilisi oldukları söylenen 2 kişiye durumu anlatan Cenk Bilge, onlara da defalarca çözüm için yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını söyledi. Kısa bir süre sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Cenk bilge, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı. Kısa sürede binlerce geri dönüş alan alan Cenk Bilge, olayın sonrasını yine sosyal medya hesabından "Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30'da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur" paylaşımı yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Tatilci Klima Sorununu Protesto Etti - Son Dakika

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