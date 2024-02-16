Antalya\'da Üst Geçitlerde Bakım-Onarım Çalışması Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıpranan üst geçitlerde bakım-onarım çalışması başlattı. İki üst geçidinin ahşap yürüyüş platformları çelik konstrüksiyon yürüyüş platformları ile değiştirilirken, diğer üst geçitlerin de bakım-onarımları yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Antalya kent merkezindeki üst geçitlerde bakım-onarım çalışması başlattı. Bu kapsamda şiddetli yağışlarda, fırtınada ve çeşitli sebepler nedeniyle yıpranan üst geçitler bakımdan geçiriliyor. Çalışmalar, araç ve can güvenliği açısından gece saatlerinde trafiğe kapatılarak gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mevlana ve Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yer alan iki üst geçidin ahşap yürüyüş platformlarını, çelik konstrüksiyon yürüyüş platformları ile yeniledi. Gazi Bulvarı ve Çallı üst geçidindeki yürüyüş bandında yer alan ve yıpranan ahşap zemin yenilendi.

Çalışmalar kapsamında platform yenilemenin dışında Mevlana, 75. Yıl, Evliya Çelebi, Kızılırmak Caddeleri ile Adnan Menderes, Yener Ulusoy, 100. Yıl, Atatürk ve Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yer alan tüm üst geçitlerde yönelik bakım ve onarım işleri yapılacak. Üst geçitlerin tüm betonarme taşıyıcı ve duvar yüzeyleri ve mevcut ahşap korkulukları boyanarak, yürüyüş platformlarındaki döşemeler yenilenecek.