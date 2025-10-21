Antalya Havalimanı'nda Güler Yüzlü Rampacı Fenomen Oldu - Son Dakika
Antalya Havalimanı'nda Güler Yüzlü Rampacı Fenomen Oldu

21.10.2025 13:16
Mustafa Arslan'ın sempatik tavırları, sosyal medyada viral oldu; 15 dakikalık meşhuriyet yaşadı.

Antalya Havalimanı'nda TGS Yer Hizmetleri şirketinde görev yapan 37 yaşındaki apron işçisi Mustafa Arslan, bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik hareketlerle bir yolcunun ilgisini çekti.

O ANLAR MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Almanya'ya yapılan uçuşta valizleri özenle yerleştiren Arslan'ın neşeli tavırları, uçak içerisindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve milyonlarca kez izlendi.

"ASIL ANIYI HANIMEFENDİ BİZE BIRAKMIŞ"

Videonun yayılmasıyla telefonlarının susmadığını söyleyen Arslan, "7 yıldır havalimanında valiz atma görevlisiyim. Evliyim, dört çocuk babasıyım. İşimi severek, memnuniyetle yapıyorum. Videonun çekildiği gün yine her zamanki gibi çalışıyorduk. Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Güler yüzlülükle, neşeyle çalıştım. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Gece vardiyadan çıktım, sabah telefonum çalmaya başladı. Öğlene kadar yaklaşık bin çağrı oldu. İnternete baktığımda videonun viral olduğunu gördüm, çok sevindim." ifadelerini kullandı.

"BİZİ DE 15 DAKİKALIĞINA MEŞHUR ETTİ"

Kendisini bir anda ülke gündeminde bulduğunu dile getiren Arslan, "Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti. Çok memnunum, çok güzel yorumlar aldık. İşimiz çok zor, ağır ama severek yaptığım için kolay geliyor. Arkadaşlarım da beni güler yüzlü, neşeli biri olarak tanır. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

