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Antalya Lokantası, bir ayda 4 bin 750 kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Antalya Lokantası, bir ayda 4 bin 750 kişiyi ağırladı

Muratpaşa Belediyesi'nin aralık ayında hizmete açtığı Antalya Lokantası, bir ayda 4 bin 750 kişiyi ağırladı. Lokanta, Antalya'nın yöresel lezzetlerini uygun fiyatlarla sunuyor ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini de seçenek olarak sunuyor.

Antalya Lokantası, bir ayda 4 bin 750 kişiyi ağırladı
11.01.2024 - 12:05,
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Muratpaşa Belediyesi'nin aralık ayında hizmete açtığı ve kentin coğrafi tescilli lezzetlerini sofralara taşıyan Antalya Lokantası, bir ayda 4 bin 750 kişiyi ağırladı.

Antalya'da yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandında parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, birer belediye işletmesi olan Muratpaşa Belediyesi, kafe ve plaj işletmelerinin ardından Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde 'Antalya Lokantası'nı hizmete açtı. Bir bütçe içi işletmesi olan lokantada kent sakinleri uygun fiyatlarla Antalya'nın yöresel lezzetlerini tadabiliyor.

Antalya'da kent kimliği ve kent kültürünün bir parçası olan mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla bir gastronomi showroomu olarak hizmete açılan Antalya Lokantası menüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Menüde Antalya usulü tahinli piyaz, Muratpaşa Belediyesi'nin tescil ettirdiği ve tarihi 1950'li yıllara uzanan, terbiyesiyle ünü sınırları aşan Paça Çorbası, Alanya'nın Hülüklü Çorbası ve tahinli kabak tatlısı yer alıyor.  Bunun yanı sıra mezeleri, ana yemekleri, atıştırmalık ve içecekleriyle geniş bir menüye sahip lokantada kadın kooperatiflerinin hazırladığı ev yapımı mantı ve erişte gibi yöresel kooperatif ürünleri de seçenek olarak sunuluyor.

Pazartesi hariç 09.00-24.00 saatleri arasında açık olan ve 80 kişiye hizmet veren Antalya Lokantası açılışın ardından bir ayda 4 bin 750 kent sakinini ağırladı.

Kaynak: ANKA
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