Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir\'den 8 Mart mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Demir mesajında; "Hayatı her gün yeniden var eden kadınlarımız için birlik ve mücadele günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, ne yazık ki, hemen hemen her gün yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının ve kadınlarımızın toplumsal hayat içerisinde yaşadığı çeşitli mağduriyetlerin gölgesinde kutluyoruz. Toplumun ve ailenin temeli olan kadınlarımız, insanlık mektebinin de ilk hocalarıdır. Bu mektebi sevgi ve hoşgörüyle inşa edip, insanlığın emeği ve merhameti olmuşlardır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Dünyada her şey kadının eseridir." diyerek kadınların değerini vurgulayan en önemli lider olmuş, tüm başarılarının ortağı olarak da kadınları görmüştür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü "nü kutluyor, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının ve kadın cinayetlerinin tüm dünyada ve ülkemizde son bulmasını temenni ediyor, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha da artırılması gereğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - ARDAHAN