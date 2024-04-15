ÖZKAN KARAKAYA
31 Mart'ta yeniden seçilen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mazbatasını aldı. Demir, "Tüm demokrasiden yana olan Ardahan'daki yurttaşlarımızdan ikinci 5 yıl için bütün zorlamalara rağmen, seçim sürecinde bütün siyaset dışı enstrümanların kullanılmasına rağmen birlikte olduğumuzda başarabileceğimizin Ardahan'da ikinci örneğidir. Bundan sonra ayrılık gayrılık yok, birlikte olursak gördüğünüz gibi herkes sonucu görüyor" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Demir, mazbatasını alarak görevine başladı. AKP'nin itirazının YSK tarafından reddedilmesi üzerine Başkan Faruk Demir, İl Başkanı Yalçın Taştan, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Ardahan Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkan Vekili Melike Arslantaş'tan mazbatasını aldı.
"DEMOKRASİ GÜZEL BİR ŞEYDİR"
Faruk Demir, mazbatasını aldıktan sonra kalabalık bir grupla Ardahan Belediyesi'ne geçti. Burada belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Demir, teşekkür konuşmasında şunları söyledi:
"Tüm demokrasiden yana olan Ardahan'daki yurttaşlarımızdan ikinci 5 yıl için bütün zorlamalara rağmen, seçim sürecinde bütün siyaset dışı ensturmanların kullanılmasına rağmen birlikte olduğumuzda başarabileceğimizin Ardahan'da ikinci örneğidir. Bundan sonra ayrılık gayrılık yok, birlikte olursak gördüğünüz gibi herkes sonucu görüyor. Ben seçimde emeği geçen il, ilçe teşkilatlarımıza, çok değerli Ardahan halkına gerçekten bize inandıkları için çeşitli baskılara rağmen, tehditlere rağmen birebir, özellikle belediye personelimiz aranıp tehdit edilenler hepsini biliyoruz. Bütün hepsinin dokümanları var bizde. Bir daha böyle şeylere tenezzül etmesinler. Demokrasi güzel bir şeydir. Halkın huzuruna gidersiniz gönüllere girmişseniz eğer bir emeğiniz varsa sizi halk takdir eder, yoksada takdir etmez onun için bu seçiminde sonuçlarından çıkartacağımız, kendi bünyemizdede kendi içimizden başlayarak elimizdeki tüm bileşenler ile bu süreci tekrar bir değerlendireceğiz.
"ARDAHAN'DA ÖTEKİLEŞTİRME OLMAYACAK"
Ardahan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Başladığımız projeleri bitireceğiz. Hatta yüce Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çağdaş münhasır seviyesininde önüne geçeceğiz. Buna vatandaşımız inandığı için biz bu seçimde hiç oy talep etmenin dışında hiçbir ensturmana başvurmadık ama çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Ona rağmen dik durdu onurlu Ardahan halkı. Kişileri makama değil Ardahan'ı makama getirmeye oy verdi. Tekrar bana oy verenlere tabii ki teşekkür ediyorum ama oy veren, vermeyen demokrasinin tecelli etmesi için sandık başına giden herkese çok teşekkür ediyorum. Seçim bitti şimdi bundan sonra önümüzde 5 yıl var, geçtiğimiz 5 yıl gibi hiçkimse ile tartışmadan kavga etmeden, siyasal din, dil, ırk özellikle insanların etnik köekeninden dolayı Ardahan'da ayrıştırma, ötekileştirme olmayacak. Bundan vazgeçeceksiniz. Onun için barışın, özgürlüğün, kardeşliğin gelişmişliğin kenti yapacağız. Benimle birlikte 24 saat çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Yerel › Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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