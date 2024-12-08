Arnavutköy\'de 2 bin kişi İstihdam Fuarı ile iş buldu

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Arnavutköy Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Arnavutköy İstihdam Fuarı'nda 2 bin kişiye istihdam sağlandı. Fuarın kapanış törenine katılan eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu güzel etkinliği yaptığı için belediye başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer çalışmalarla önümüzdeki günlerde iş arayanla işvereni buluşturmak suretiyle ekonomimize olabildiğinde katkı sağlamak önemli" dedi.

Arnavutköy Belediyesi'nin 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Arnavutköy İstihdam Fuarı, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. 40 sektörden 100'den fazla firmanın katıldığı fuarda yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlandı. İş arayanlar, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile birebir görüşme imkanı bularak, kariyer fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu. Ayrıca fuar alanında kurulan profesyonel CV hazırlama ve fotoğraf çekim alanları, katılımcılara iş başvurularında avantaj sağladı. Fuarın kapanış törenine eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da katıldı. Törende en çok kadın istihdam eden ve en çok engelli istihdam eden firmalara da ödül verildi. En çok kadın istihdam eden firma olan Selay Toys yetkilisi ödülü Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu elinden alırken, en çok engelli istihdam eden İGA ise ödülünü Hulusi Akar'ın elinden aldı.

"İş arayanla işvereni buluşturmak suretiyle ekonomimize olabildiğince katkı sağlamak önemli"

Ödül töreninde konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Hepinizin bildiği gibi dünyada ve bölgemize önemli gelişmeler oluyor. Bütün bu gelişmeleri takip etmek bir tarafa, kendi içimize bakmak suretiyle büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu son olaylar bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla bizim milli birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Hiçbir ayrım yapmaksızın hepimizin gece gündüz çalışması şart. Her konuda başarılı olabilmek için bizim olmazsa olmazımız eğitim. Sivil, asker, kamu, vakıf demeden hepimizin çalışması çok önemli. Arnavutköy Belediyemizin burada yaptığı bu etkinlik de bunun güzel bir örneği. Bütün herkesle birlikte beraber olabilme mecburiyetimiz var. Birlik ve beraberliğimize ne kadar önem versek azdır. Son olaylar da bunu bir kez daha gösterdi. Birlik ve beraberlik sadece sözle olmuyor. Bunun başı eğitim. Ailede, okulda ve toplumda. Bunu başardığımız takdirde devletimizin ve aziz milletimizin önü gayet açıktır. Bu güzel etkinliği yaptığı için belediye başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer çalışmalarla önümüzdeki günlerde iş arayanla işvereni buluşturmak suretiyle ekonomimize olabildiğince katkı sağlamak önemli. Belediye başkanımızın görevi bununla bitmiyor, 'beled-ül emin' yani 'belediyelerin emini' olmak suretiyle AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerini vermeye devam edecek, hem partimizi hem devletimizi hem de milletimizi en güzel şekilde temsil edecektir" diye konuştu.

"Ülkemizin ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için büyük bir kıvanç içerisindeyiz"

İstihdam Fuarı'nı değerlendiren Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, "Hepimizin bildiği gibi istihdam ve kariyer fırsatları, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ettiği gibi, aynı zamanda ülkemizin geleceği için de son derece büyük bir öneme sahiptir. Bizler Arnavutköy Belediyesi olarak özellikle gençlerimize ve iş arayan tüm vatandaşlarımıza büyük fırsatlar sunmak amacıyla Kariyer ve İstihdam Fuarı'mızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 5-8 Aralık tarihleri arasında içerisinde bulunduğumuz Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde dört gün boyunca gerçekleştirdiğimiz bu fuar, İstanbul'un en kapsamlı kariyer ve istihdam fuarlarından biri olarak hafızalara kazındı. 100 firmanın katılımı ve 5 binden fazla CV'nin toplanması, fuarın ne kadar verimli geçtiğinin bir göstergesidir. Ayrıca toplu iş görüşmeleriyle bin 600'den fazla vatandaşımıza istihdam kapılarının aralanması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu, sadece Arnavutköy için değil, aynı zamanda ülkemiz için büyük bir kazanımdır. Fuarımız kapsamında iş dünyasından, eğitimden teknolojiye kadar birçok farklı sektördeki uzmanlarla kariyer söyleşileri düzenledik. Bu söyleşilerde katılımcılarımız iş dünyasının güncel trendlerinden kariyer planlamasına, iş arama stratejilerinden profesyonel gelişime kadar çok değerli bilgiler edindiler. Tüm etkinliklerimiz, iş arayan vatandaşlarımızın iş hayatına adım atmalarına önemli fırsatlar sundu" dedi.

Fuarın tüm katılımcılar için fırsat alanı oluşturduğunu belirten Başkan Candaroğlu, "Fuarımız, sadece iş arayanlar için değil, aynı zamanda tüm katılımcılar için bir fırsat alanı oluşturmuş ve büyük bir iş gücü potansiyelini ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceğini şekillendiren vizyoner adımlarından aldığımız güçle bizler de ülkemizin ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için büyük bir kıvanç içerisindeyiz. Bu vizyon doğrultusunda Arnavutköy, şüphesiz ki İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Sadece bununla kalmayarak bizler, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için üreterek güçleneceğiz. Türkiye'nin başta gençlik olmak üzere tüm potansiyelini zirveye taşımak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden bir mütefekkirin deyişiyle 'yarın elbet bizim, elbet bizimdir' şuuruyla her türlü engelin üstesinden birlik ve beraberlikle geleceğiz. Sözlerimize son verirken, bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katılımcı firmalarımıza ve değerli temsilcilerine, ziyaretçilerimize ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İş görüşmeleri yaptığını ve iyi geçtiğini söyleyen Muhammet Danışım, "İnşallah olumlu sonuçlar alırım. Biz engelliler için pozisyonlar az olabiliyor. İnşallah kendimize göre bir iş bulacağız. Son dönemlerde engelliler için çok imkan sağlanıyor. Sonuçları bekliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL