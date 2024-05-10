Artvin'de Eğitim Sen Üyeleri Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'de Eğitim Sen Üyeleri Şiddeti Protesto Etti

Geniş Video İzle

Artvin'de Eğitim Sen üyeleri, eğitim emekçilerine yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Alev Hanoğlu Erdem, okullardaki şiddetin nedenlerinin ortaya çıkarılması ve eğitim emekçilerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, eğitimde şiddet yasası çıkarılması ve faillerin caydırıcı cezalar alması gerektiğini vurguladı. Okulların güvenliği sağlanmalı, toplumsal şiddetin denetlenmesi ve öğretim programlarının şiddet karşıtı içeriklerle zenginleştirilmesi önerildi.

10.05.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'de Eğitim Sen üyeleri eğitim emekçilerine yapılan şiddeti protesto etti. Eğitim Sen üyesi Alev Hanoğlu Erdem, "Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Artvin'de Eğitim Sen üyeleri İstanbul'da bir okulda öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bir günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yaptı.

"YAPILAN AÇIKLAMALAR İNANDIRICILIKTAN UZAK"

Alev Hanoğlu Erdem tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Bizleri hedef haline getirenler her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İbrahim öğretmenimizin cenazesine dahi katılmaması Bakanlığın öğretmenine verdiği değerin en açık göstergesidir. Apar topar öğretmene şiddetle ilgili açıklamalar yapıp inandırıcılıktan uzak üzüntü cümleleri kuranların aslında neleri saklamak istediklerinin farkındayız. Mesela bahsi geçen öğrencinin normal şartlarda psikolojik desteğe yönlendirilip örgün eğitimden uzak tutulması gerekirken özel okula kabul edilmesi, lise öğrencisinin istediği zaman bir silah alabilmesi, uyum programları olmadan yabancı uyruklu öğrencilerin doğrudan örgün eğitime alınması gibi sorulardan kaçınıldığı için mi bu telaş? ya da özellikle son bir yılda artan şiddet olaylarına karşı ciddi bir yaptırım uygulanmaması mı?

"OKULLAR TOPLUMUN AYNASI VE YANSIMASIDIR"

Eğitim ulusal bir meseledir ve eğitim öğretimde yaşanan sorunlara ancak ulusal ölçekte bütün paydaşların katkı sağlamasıyla çözüm bulunabilir. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine soyunan RTÜK'ün toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip, mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten, toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Okullar toplumun aynası ve yansımasıdır."

Artvin\'de Eğitim Sen Üyeleri Şiddeti Protesto Etti
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Şiddet, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Eğitim Sen Üyeleri Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 18:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Eğitim Sen Üyeleri Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement