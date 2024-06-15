Artvin Kemalpaşa'da Esnafın Satışları Düşüyor

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Kemalpaşa'da, hem ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşların alışveriş yapamaması hem de Gürcistan'dan alışverişe gelenlerin de azalmasıyla esnaf satış yapamadığından yakındı. Eesnaf Hayrettin Okutur, "Sezon başladı ama işlerimiz bayağı düşük. Gümrükte yaşanan sıkıntıdan dolayı da Gürcüler Kemalpaşa'yı tercih etmiyorlar, biz de böyle boş oturuyoruz" dedi. Esnaf Bahar Ersoy ise, "Şu an iş yerimiz kendini kurtarmıyor. Şu anda sezon olmasına rağmen işlerimiz beşte bir düştü ve bizi kurtarmıyor" diye konuştu.

Artvin Kemalpaşa'da esnaf, Kurban Bayramı öncesinde satış yapamamaktan şikayetçi. Kemalpaşalı esnaf, vatandaşların alım gücü düştüğü için alışveriş yapamadığını, Gürcü vatandaşların da Kemalpaşa'ya alışverişe gelmekten vazgeçtiği için satışlarının düştüğünü söyledi. Esnaf Hayrettin Okutur, "Sezon başladı ama işlerimiz bayağı düşük. Alımlarımızda sıkıntı var, fiyatlar birbirini tutmuyor. Gürcü müşterilerimize de gümrükte çok sıkıntı çıkarıyorlar ve dolayısıyla da gümrükte yaşanan sıkıntıdan dolayı da Gürcüler Kemalpaşa'yı tercih etmiyorlar, biz de böyle boş oturuyoruz" dedi. Esnaf Hasan Bayraktar ise, "Gürcüler gelmeyince biz burada ne yapacağız? Para lazım, Gürcüler gelince ekmek var onlar gelmeyince ekmek yok Kemalpaşa'da" diye konuştu.

Gürcülerin özellikle alışveriş yapmaya geldiği Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bayram öncesinde beklenen hareketliliğin yaşanmaması Kemalpaşa esnafının işlerini olumsuz etkiledi.

"Gürcistan kendi vatandaşına sıkıntı yapıyor"

Kemalpaşalı esnaf Hayrettin Okutur şunları söyledi:

"Kemalpaşa'da esnafım vallahi şu anda nasıl söyleyeyim yani sezon başladı ama işlerimiz bayağı düşük. Alımlarımızda sıkıntı var, fiyatlar birbirini tutmuyor. Gürcü müşterilerimize de gümrükte çok sıkıntı çıkarıyorlar ve dolayısıyla da gümrükte yaşanan sıkıntıdan dolayı da Gürcüler Kemalpaşa'yı tercih etmiyorlar, biz de böyle boş oturuyoruz. Bizim gümrükte sıkıntı yok sıkıntı Gürcü gümrüğünde ve Gürcistan kendi vatandaşına sıkıntı yaratıyor. Almış olduğu bir poşet malı dahi vergilendiren Gürcü hükümetinden dolayı da Gürcüler artık eskisi gibi gelmiyor. O yüzden de derdimiz çok büyük."

Türk müşterisinden ziyade Gürcülerin alışveriş yaptığını söyleyen Kemalpaşalı esnaf, "İşler maalesef biraz durgun, Doların Gürcistan'da yüksek olması nedeniyle Gürcüler Kemalpaşa'ya gelmiyorlar aynı zamanda da yollarda yaşanan sıkıntılardan dolayı Kemalpaşa'ya gelmeyi tercih etmiyorlar. Türk müşterisi bizden alışveriş yapmaz ve bizden daha çok Gürcüler alışveriş yapar" dedi.

"Gürcüler gelmeyince ekmek yok Kemalpaşa'da"

Esnaf Hasan Bayraktar, "Biliyorsunuz Gürcistan'da durum karışık olduğu için Amerika ve Rusya arasında ortada kaldılar ve biraz sıkıntı var ve aynı zamanda Gürcistan'da bahçe zamanı şu anda. İnşallah okullar bitince her şey harika olacağını düşünüyorum. Gürcüler gelmeyince biz burada ne yapacağız. Para lazım, Gürcüler gelince ekmek var onlar gelmeyince ekmek yok Kemalpaşa'da" diye konuştu.

Kemalpaşalı esnaf İamze Shanidze, "Bayram yoğunluğu yok, Türklerden ne gelen var ne de giden. Lira düşük olduğu için Türkler bizden alışveriş yapmıyor. Şu an bayram dolayısıyla Gürcüler de gelmiyor ve dolayısıyla bizde bu bayramdan hiçbir şey beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu an iş yerimiz kendini kurtarmıyor"

Sokakta kimsenin olmadığından şikayetçi olan Kemalpaşalı esnaf Mehmet Yazıcı, "Kemalpaşa'da esnafım ve burada daha çok güce alışverişi yapıyor ama bakın sokağa hiç kimse yok. Yani bir kriz mi var onu da açıkçası bilmiyorum" derken işlerin kurtarmadığından yakınan Kemalpaşalı esnaf Bahar Ersoy ise, "Şu an iş yerimiz kendini kurtarmıyor. Ocak- Şubat aylarına nazaran şu anda sezon olmasına rağmen işlerimiz beşte bir düştü ve bizi kurtarmıyor" diye konuştu.

Bir başka esnaf ise, "Eskiden Türkiye'de fiyatlar çok düşüktü ve o zamanlar Gürcistan'da da fiyatlar yüksekti dolayısıyla Gürcüler daha çok Türkiye'ye yani Kemalpaşa'ya geliyorlardı ve alışveriş yapıyorlardı ama şimdi Türkiye'de de fiyatlar yükselince, doğal olarak biz de fiyatlarımıza zam yapınca fiyatlar Gürcistan'daki fiyatlarla eşitlenmiş olunca artık Gürcülerde eskisi gibi gelmiyor" ifadelerini kullandı.