Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 4 milyon TL'yi buldu - Son Dakika
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Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 4 milyon TL'yi buldu

27.09.2022 09:56

Van'da Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, gerçekleşen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. 2 bin kişinin konuk olduğu düğünde damat ve geline toplam 4 milyon lira takıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli tören ile nişanlanan Nudem ve Cahit çifti, dünya evine girdi. Düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılımın sağlandığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

4 MİLYON LİRA TAKILDI

Görkemli düğün töreninde şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bir masa etrafına oturan kişiler teker teker paraları saydı. Düğüne çok fazla katılım olunca takılan para miktarı da fazla oldu. Gecenin sonunda damat ve geline 4 milyon lira takıldığı ortaya çıktı.

2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 4 milyon TL'lik takı takıldı

CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Gevdan aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Veysel Ürüm, "Yaklaşık bir ay önce nişanladığımız gençlerin bugün düğün törenini yapıyoruz. Çok güzel bir kalabalık var. Gevdan aşiretinin sevilen iki ailesi olan Aslan ve Abi ailelerinin gençleri, bugün düğün töreniyle uzun bir birlikteliğe başlayacaklar. Şimdiden her ikisini canı gönülden kutluyorum" dedi.

2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 4 milyon TL'lik takı takıldı

İRAN VE IRAK'TAN DA KATILIM VARDI

Düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını ifade eden Ürüm, "Düğünümüze Türkiye'nin birçok ilinden, İran'dan, Irak'tan ve farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Ben yurt dışından gelen dostlarımız başta olmak üzere düğüne katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sevdiği kızla evlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten damat Cahit Abi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı tören, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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Kaynak: İHA

İran, Irak, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 4 milyon TL'yi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 4 milyon TL'yi buldu - Son Dakika
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