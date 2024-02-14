ASKİ, Etimesgut Şeker Mahallesi\'nde altyapı çalışmalarına başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 15 yıldır yetersiz kalan yağmur suyu ve atık su hatları nedeniyle sıradan yağışlarda bile su baskınları yaşanan Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi için düğmeye bastı. Ekipler, mahalleye yaklaşık 3 kilometre yağmur suyu ve 3 kilometre de atık su hattı döşüyor. Çalışmaları yerinde denetleyen ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "ASKİ olarak kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak vatandaşlarımızın yıllar içinde kangren halini almış sorunlarını tek tek çözüyoruz" dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut'un en eski mahallelerinden Şeker Mahallesi'nin 15 yıllık kronik sel ve su taşkınları sorununu bitirmek için proje geliştirdi. 7 gün 24 saat çalışan ASKİ ekipleri, mahalleye 2 bin 782 metre yağmur suyu, 2 bin 637 metre de atık su hattı döşüyor. Zemin tahrip bedelleri ile birlikte projenin toplamda 50 milyon TL'ye mal olması planlanıyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, beraberindeki teknik ekiple birlikte çalışmaların sürdüğü Şeker Mahallesi'ni ziyaret etti. Akçay, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Sahada çalışmalara ilişkin bilgi veren Akçay, mahallenin mevcut yağmur suyu ve atık su hatlarının sıradan yağışlarda dahi yetersiz kaldığını, bölgede tepmeler yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında kamu yatırımlarında olay sadece para meselesi değil. Olay daha çok kaynağı nasıl kullandığınız. Biz ASKİ olarak elimize geçen parayı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bunun da ispatı; kaynaklarımız yarı yarıya azalmasına rağmen yaptığımız iş miktarının 2 katına yakın artmış olmasıdır. ASKİ olarak kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın yıllar içinde kangren halini almış, kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözüyoruz. Vatandaşlarımıza bu yatırımlarımız hayırlı olsun. Sonuçta tüm bu işler onların paralarıyla yapılıyor. Bu bizim kendi cebimizden çıkan bir para değil, halkın cebinden çıkıyor. Halkın cebinden çıkan parayı da haliyle halkın kendi kullanmak istediği şekilde en çok faydalanacağı işlere aktarıyoruz."

YAĞMUR SUYU BOŞ ALANA DEĞİL ANKARA ÇAYI'NA DEŞARJ EDİLECEK

Akçay, ardından ekibi ile birlikte mahallede Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi yakınında yer alan boş alana geçerek burada süren imalat çalışmalarını denetledi. Akçay, söz konusu açık alana deşarj edilen yağmur suyu hattının, tekrar mahalleyi basmaması için dev beton-betonarme borular yerleştirilerek yağmur sularının Ankara Çayı'na deşarjının sağlanacağını bildirdi.

DEV BORULARIN TESTLERİNİ DE ASKİ YAPIYOR

Akçay, ayrıca AOÇ arazisi yakınındaki boş alana yerleştirilen dev beton-betonarme boruların, tepe yükü basınç testlerinin (kırılma yükü tayini deneyleri) geçen yıl Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) akredite olan ASKİ Genel Müdürlüğü Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yapıldığını aktardı. Laboratuvarda polietilen (termoplastik) boruların iç basınç testleri de gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakini Salih Yılmaz, ASKİ'nin imalat çalışmasından duyduğu memnuniyeti, şöyle dile getirdi:

"Mahallede 10 senedir oturuyorum ve bayağı çile çektik. Burası gecekondudan oluşma, altyapı sistemi yapılmadan binaların dikildiği bir mahalle. Sorunlarımız hep ihmal ediliyordu şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ASKİ Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Tabii emeği geçen tüm personele de. Hem mahallemizin altyapı sorunu çözülüyor hem de yağmur suyu ve pis kanal gideri yapılıyor. Allah razı olsun altyapıda inşallah bir daha sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz."

Mahalle sakini Veysi Yaşar da "Bu mahallede 12-13 senedir oturuyorum. Sağ olsun Genel Müdürümüz geldi ve kendisine sorunlarımızı anlattık. Emek harcayan herkese katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.