Asu Kaya Kadirli'de emekli ve çiftçiyi dinledi, vatandaş kirayı ödeyemiyor - Son Dakika
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Asu Kaya Kadirli'de emekli ve çiftçiyi dinledi, vatandaş kirayı ödeyemiyor

Asu Kaya Kadirli\'de emekli ve çiftçiyi dinledi, vatandaş kirayı ödeyemiyor
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YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadirli'deki saha çalışmasında yurttaşların geçim sıkıntısını dinledi. Maaşının kredi borcuna kesildiğini söyleyen emekli, evinde ne kahvaltılık ne yiyecek kaldığını belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Kadirli'de yurttaşlar, YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya "geçinemediklerini" ifade ettiler. Bir vatandaş "Geçinemiyorum, cebimde maaşım kalmadı. İnanmayacaksınız, evimde ne kahvaltılık var ne yiyecek var ne param var" dedi.

YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de saha çalışmaları yaptı.

Kaya ile konuşan bir emekli, ek iş yapmak zorunda kaldığını bildirerek, "Emekliyiz, sürünüyoruz. Maaşım 23 bin 500 lira. İşte bu işi yapıyoruz, ek iş yapıyoruz. İktidarı değiştireceğiz" dedi.

Seyyar satıcılık yapan bir vatandaş da "Emeklilik de yok bende hiçbir şey yok. Ölmedik ama sürünüyoruz. Verdiğine şükür. Mecburen, çaresizlikten yani. Onların cezasını biz çekiyoruz hep zaten, inşallah giderler de bu parti gelir biz de kurtuluruz, rahatlarız" şeklinde konuştu.

"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"

Bir vatandaş, "Benim evimi sel bastı, evim de yandı. Ben şu anda kirada kalıyorum, kiramı da ödeyemiyorum. Benim bu ay ödemem lazım 10 bin lira. Yeşil kartım var, aylığım yok, yıllığım yok. Komşu getiriyor yemek yapıp bana" ifadelerini kullandı.

Bir emekli vatandaş da "23 bin 500 lira alıyorum. İdare ediyoruz, ne yapalım. Çalışıyorum ek iş yapıyorum" dedi.

Bir esnaf, "Esnaf perişan, çiftçi perişan. Çiftçi olmazsa bizim burada esnaf da olmaz. Kadirli çiftçi ile beslenen bir yer, onun için sıkıntılı yani. Bir bardak çay 15 lira, mısırın kilosu 13 lira" diye konuştu.

"EVİMDE NE KAHVALTILIK VAR NE YİYECEK VAR"

Geçinemediğini ifade eden emekli bir vatandaş da Kaya'ya şunları söyledi:

"Geçinemiyorum, yokluk sıkıntı içerisinde yaşıyorum. Çok zor bir hayatım var. SSK emeklisiyim, aldığım maaş kredi borcuna kesiliyor, elimde maaşım kalmıyor. Eşimin hastalığı sebebiyle bankadan kredi çektim, onu da ödeyemiyorum. Borçlarımı ödeyemiyorum, cebimde maaşım kalmadı. İnanmayacaksınız evimde ne kahvaltılık var ne yiyecek var ne param var. Normal şartlarda Türkiye'de geçinebilmesi için bir insanın en az 45- 50 bin lira maaş alması gerek. Ben kirada oturuyorum keşke benim bir evim olsaydı" diye konuştu.

Bir başka emekli vatandaş ise "İki poşet aldım 500 lira verdim. Kadirli'deki pahalılık bir yerde yok. Ekip dikmiyorum tarlayı, dikecek halimiz yok. Gübreye gücümüz yetmez oldu, mazota gücümüz yetmez oldu, nasıl ekip biçelim ki? Tarlalar boş, hiç eken yok" dedi.

"EMEKLİYİM ÇALIŞIYORUM"

Diğer bir emekli de, "Bir emekliliğim var, hepsi o. Maaşım 23 bin 500 lira. Hala çalışıyorum, çiftçilik yapıyorum, 70 yaşındayım. Mısır ektim kökünden zarar" diye konuştu.

Başka bir emeklie "Ne yapsın bu çiftçi, ne yapsın? Tonu 15 bin lira olan gübre olmuş 40 bin lira, mazot olmuş litresi 100 lira. Ne kazanacak bu çiftçi?" dedi.

ASU KAYA: "VATANDAŞ DARDA"

Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise şunları söyledi:

"Burada çiftçi zorda, üretici zorda, emekli zorda. Asgari ücretle geçinme mücadelesi veren zorda. Çocuğu okula başlayan zorda. Çocuğunun kırtasiye masraflarını göremiyor. Burası çiftçi memleketi, tarım memleketi. Yine bereketli bu topraklar ama aldığımız ekinin, mahsulün bereketi yok, ederi yok. Geçen yıl 11 liradan satmış mısırı, bu yıl 13 lira. Ne o fiyata kaldı ki geçen yıl 40 lira olan mazot gelmiş 90 liraya da yanmış. Gübresi, tohumu, işçiliği, emeği, hepsi ve bütün Çukurova senede bir kere yaptığı bu hasat ile geçinecek. Emekliye sorduk 'bittik' diyor, asgari ücret diye sorduk 'bittik' diyor. Vatandaşa 'şükredin' diyenler kendi şükretmiyor. Şükretmeyenlerin yüzünden, şükreden vatandaş darda."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Asu Kaya Kadirli'de emekli ve çiftçiyi dinledi, vatandaş kirayı ödeyemiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asu Kaya Kadirli'de emekli ve çiftçiyi dinledi, vatandaş kirayı ödeyemiyor - Son Dakika
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