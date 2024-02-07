Atakum Belediyesi ve MAG AME iş birliğiyle afet farkındalık semineri düzenlendi

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Atakum Belediyesi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) iş birliğiyle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde afet farkındalık semineri düzenlendi. Seminerde, afet öncesinde ve afet sırasında alınabilecek pratik önlemler anlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde, Atakum Belediyesi ve MAG AME iş birliğiyle afet farkındalık semineri yapıldı. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen seminere Atakum Belediyesi Başkan Vekili Dilek Çınar ve çok sayıda konuk katıldı. MAG AME İl Temsilcisi Eren Yaşlı'nın yaptığı sunumda deprem başta olmak üzere afetler öncesinde, sırasında ve sonrasına alınabilecek pratik önemler konuşuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürü Neslihan Tiryaki, şunları kaydetti:

"1 yıl önce bugün yaşanan ve 11 ilimizde ağır tahribata neden olan deprem felaketleri sebebiyle ülke olarak çok acı ve zor bir süreçten geçtik. Meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Afetzedelerimizin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bir daha böyle bir acının ülkemizde ve dünyada yaşanmaması temennisiyle her zaman olduğu gibi, bugünden sonra da birlikte kenetlenerek bu acılarımızı hafifleteceğiz."

MAG AME'nin gönüllülük temelli afet çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren MAG AME İl Temsilcisi Eren Yaşlı da deprem bölgesindeki deneyimlerini anlattığı konuşmasında deprem sırasında yapılması gerekenlere değindi. Yaşlı, afet öncesinde alınacak tedbirler ve afet sonrası müdahale süreçleri üzerine öneriler paylaştı. Yaşlı, "Bilgileniyoruz, planlama yapıyoruz ve hazırlıklı oluyoruz. Öncelikle acil durum planı hazırlamalıyız; ama evdeki her ferdin bu planda yer alması gerekiyor. Apartmandaki herkesin dahil olduğu bir plan yapılırsa çok daha iyi olur" dedi.

Evlerin de afetlere karşı düzenlenmesi gerektiğini belirten Yaşlı, şöyle konuştu:

"AFET ÇANTASINI İHMAL ETMEYİN"

"Kaçış güzergahımızda şemşiyelik, vazo veya hole dökülebilecek dolap gibi eşyaların olmaması gerekiyor. Dolaplarımızı da L plakalar ile duvara sabitliyoruz. Bir afet ve acil durum çantası hazırlamalıyız bu çanta bizi 72 saat idare edebilmeli. İlk 72 saat, profesyonel ekiplerin gelmesi açısından çok önemli. O yüzden 72 saat kendi başımızayız. Mevsime göre de 6 ayda bir çantamızın düzenlenmesi lazım. Çantada, çocuklar için malzemeler, pilli radyo ve fener, yedek piller, su ve yiyecek, sürekli kullandığınız ilaçlar, giysi ve battaniye, çok amaçlı çakı, bozuk para, gözlük, önemli evrak kopyaları, düdük, ilk yardım çantası gibi eşyalar olmalı."