Ataşehir Belediyesi\'nin 100 Günlük Karnesi Belli Oldu

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31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden üç ayı aşkın bir zaman diliminin geçmesinin ardından belediyelerin 100 günlük karneleri de belli olmaya başladı. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu rakamlar ise yeni yönetimin göreve hızlı başladığını gözler önüne seriyor. Alt ve üst yapı faaliyetlerinden yeşillendirme ve iyileştirme çalışmalarına ulaşıma yönelik kritik projelerden gençlere ve çocuklara yönelik farklı alanlarda ücretsiz eğitimlere kadar atılan çok sayıda adım dikkat çekiyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, seçmenlerin yüzde 56.39 oranında oyunu alarak göreve başlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ekibiyle, ilk günden itibaren gece gündüz demeden Ataşehir için var gücüyle mesai harcıyor.

Halkın katılımı ile 5 yıllık çalışma takvimi şekillendirildi

Halkın katılımını artırmak ve şeffaflığı sağlamak için devreye alınan 'Ataşehir Senin' programı ile beş yıllık çalışma planının temeli vatandaşlardan gelen talep ve isteklerle şekillenirken açılan yeni iletişim kanalları üzerinden vatandaşların beklenti ve önerilerine daha hızlı yanıt verilmesinin de önü açıldı. Çevre ve yeşil alanların korunması da yeni yönetimin öncelikleri arasında yer aldı. Park ve bahçelerde yapılan düzenlemelerle birlikte, çevre dostu uygulamaların sayısı artırılırken geri dönüşüm projeleri de desteklendi.

Ulaşım sorunlarına İETT ile ortak çözüm

Yeni dönemde öncelik verilen alanlardan biri de ulaşım oldu. Ataşehir'in trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma imkanlarını geliştirmek amacıyla yeni hatların açılması ve mevcut hatlarda iyileştirmeler yapılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen "İETT - İlçe Belediyeleri Buluşmaları" adlı projede çalışmalara başlandı. Ayrıca, bisiklet yolları ve yaya geçitleri konusunda da önemli adımların atılması için projeler hız kazandı.

Modern teknikler ve çevre dostu yöntemler

Yeni dönemde 100 gün boyunca hizmetlerde yapılan yenilikçi çalışmalar çeşitli alanlarda da gerçekleştirildi. Temizlik ve ilaçlama hizmetlerinde modern teknikler ve çevre dostu yöntemler kullanılarak şehrin temizliği ve hijyen standartları yükseltildi. Veteriner hizmetlerinde hayvan sağlığı ve refahı için yeni programlar ve tedavi yöntemleri geliştirildi.

Her alanda yenilikçi, kaliteli, hızlı hizmet

Kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler düzenlenerek sanatsal ve kültürel yaşamın canlandırılması hedeflendi. Spor alanında ise geniş kapsamlı spor etkinlikleri ile toplumun spor yapma olanakları artırıldı. Afet işleri ve sosyal yardım konularında ise acil durum müdahale planları güncellendi ve toplumsal dayanışma projeleri hayata geçirildi. Kadın ve aile hizmetlerinde ise kadınların güçlenmesini destekleyici programlar ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Gençler ve çocuklar için ücretsiz eğitim ve etkinlikler

Geride bırakılan 100 günlük zaman zarfında iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda ise çevre dostu politikalar ve geri dönüşüm programlarıyla şehrin sürdürülebilirliği ve çevresel etkinin azaltılması hedeflenirken bu alanlarda yapılan yenilikçi çalışmalar ile şehrin yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek amaçladı. Eğitim ve kültür alanında da etkili çalışmalar gerçekleştirilirken, çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz yeni eğitim projelerinin yanı sıra yaz tatilini doyasıya geçirecekleri çok sayıda etkinlik de hayata geçirildi. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi için çeşitli programlar düzenlenmeye devam etti.

Ataşehir'de 100 günde dikkat çeken rakamlar

Ataşehir Belediyesi yönetimi, Başkan Onursal Adıgüzel önderliğinde yeni dönemin ilk 100. Gününde hizmet raporlarında dikkat çekici rakamlara ulaştı. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla 'Ataşehir Senin' projesini hayata geçirildi. Proje kapsamında düzenlenen anketlere 5 bin 600 kişi katılırken, 120 bin adet soru yanıtlandı. 17 mahallede 7 halk toplantısı düzenlendi ve yaklaşık bin 500 vatandaşla yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı sağlık kurumlarında 21 binin üzerinde hastaya ve psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan, engelli ve kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan vatandaşlara Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti verildi.

26 bin ton asfalt döküldü, 14 bin metrekare alan yeşillendirildi

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilaçlama timleri sokaklarda 25 bin km yol kat ederek adeta mekik dokudu. 2 bin 715 ilaçlama faaliyeti kapsamında 100 günde 18 bin km sokak ilaçlaması yapıldı ve yaklaşık 100 bin litre ilaç kullanıldı. "Her gün daha temiz bir kent" ilkesiyle, yaklaşık 7 bin ton katı atık toplanırken ilçe genelinde 100 gün içinde toplamda 26 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirildi. Yeni yaya yolu ve köprü çalışmalarının yanı sıra 17 mahallede 11 bin 240 m2 parke kaldırım ve yol kaplaması yapıldı. Yenisahra Kurbağalı Dere 2. Etap çalışmaları devam ederken, Ekim ayında ise tamamlanması planlandı. "Parklarımızı güzelleştiriyor, yeşili koruyoruz" vizyonuyla ilçe genelinde 240 bin m alanda ot biçim hizmeti sağlanırken 14 bin m2'den fazla alanda yeşil alan yenilenmesi ve düzenlemesi yapıldı. Toplamda 11 park yenilendi. Ataşehir'de ayrıca ruhsatsız yapıların denetimleri de sürdürülerek, yasaya uygunluğu bulunmayanların yıkım işlemi gerçekleştirildi.

3 bin vatandaşa sosyal destek 15 bin kişiye ise eğitim desteği

Çocukların eğitimine de büyük destek sağladı. Bu kapsamda toplam dört gündüz bakımevinde 545 çocuğa eğitim verildi. Aşevi aracılığıyla günlük 385 haneye sıcak yemek yardımı yapılırken, toplam 17 mahallede de 3 bin vatandaşa sosyal destek sağlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ataevi ve Meslek Edindirme Merkezlerinde 4 bin öğrenci ve kursiyere eğitim verildi. Ayrıca, 342 vatandaşa evde kuaförlük hizmeti ve 60 vatandaşa ise Kadın Girişimcilik Merkezi ile destek verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültür merkezlerinde ise 10 bin 925 öğrenciye eğitim sağladı. Toplamda 115 binden fazla kişi kişi kültür merkezi etkinliklerine katıldı.

15 bin tona yakın atık toplandı

"Yeşil Ataşehir için çalışıyor, çevresel farkındalığı arttırıyoruz" ilkesiyle önemli çalışmalara da imza atıldı. Bu kapsamda ilçe genelinde toplam 2 bin 636 ton ambalaj atığı, 1243 kg atık pil, 62 ton bitkisel atık yağ, 3.075 kg e-atık, 4.125 kg atık motor yağı, 609 kg atık ilaç ve 2.926 kg kapak topladı. Ayrıca, 15. Ataşehir Çevre Festivali'ne 3 bin kişi katıldı ve 20 atölye çalışması gerçekleştirildi. İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde 255 öğrenciye eğitim verilmesi sağladı. Sportif faaliyetler kapsamında sekiz parkta sabah sporlarına başlanırken, tüm branşlarda ise toplam 2 bin 853 kişiye eğitim verildi. Ayrıca EURO 2024 maçlarının parklarda izlenmesi için destek verilerken toplam 30 maça 27 bin 200 kişinin katılımı sağlandı.

150 afet toplanma alanı belirlendi

Afet İşleri Müdürlüğü, ilçede 150 afet toplanma alanı sağlayarak, 47 kişilik akreditasyon ekibi bulundurdu. Ayrıca 1 Arama Kurtarma Aracı, 1 4x4 Arama Kurtarma Öncü Aracı, 1 Köpekli Arama Kurtarma Aracı ile 2 Arama Kurtarma Köpeğiyle hazır afet ve acil durumlar için hazır bir ekip kurdu. - İSTANBUL