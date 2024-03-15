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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen ilk törende Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özener, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı söyledi. Sivil ve askeri erkanın katıldığı törende, Vali Yavuz Selim Köşger, Başkan Zeydan Karalar ve Tümgeneral Mehmet Özener anıta çelenk koydu.

Başkan Zeydan Karalar, Atatürk'ün Adana'yı ziyaretiyle ilgili mesajında şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yurt gezilerini, genellikle önemli siyasal ve sosyal değişimlerin yaşandığı günlerin hemen öncesi veya sonrasında gerçekleştirmiştir ve bu geziler esnasında en çok ziyaret ettiği illerin başında Adana gelir.

Mustafa Kemal Atatürk, genel veya özel olarak çıktığı yurt gezilerinde Adana'yı 3'ü Cumhuriyet ilan edilmeden önce, 6'sı ilan edildikten sonra olmak üzere toplam 9 defa ziyaret etmiş. Adana'ya ilk kez 31 Ekim 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevini devralmak için geldi.

Adana'ya ikinci gelişi, 5 Ağustos 1920'de Milli Mücadele yıllarında gerçekleştirilen Pozantı Kongresi'ne başkanlık yapmak üzere oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya 3. ziyaretini ise tam 101 yıl önce bugün, yani 15 Mart 1923'te gerçekleştirmiştir. Atatürk, Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasından sonra güney vilayetlerini kapsayan ilk gezisine 13 Mart 1923 tarihinde başlamış ve 15 Mart'ta Adana'ya gelmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya gelmeden önce Yenice İstasyonu'nda sevinç gösterileriyle karşılanmış, Mersin ve Tarsus'tan gelen heyetler, Tarsus ve Mersin'i de şereflendirmesini istemişlerdir. Taleplere olumlu yanıt veren Atatürk, yarım saatlik bir duraklamadan sonra Adana'ya doğru hareket eder. Trenin Adana'daki istasyona girmesiyle büyük bir coşku ve sevinç yaşanır.

Mustafa Kemal Atatürk, kendisine yönelik veciz bir nutuk üzerine; 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz' diyerek Hatay konusundaki tavrını ilk defa bu istasyonda net bir şekilde ortaya koymuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 'Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' sözünü de yine bu gezisi sırasında söylemiş, Kurtuluş Savaşı'nı vermeye Adana'da, Adanalılardan aldığı güçle karar verdiğini belirterek, Adanalıları sonsuza kadar onurlandırmıştır."