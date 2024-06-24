Atatürk\'ün Karşıyaka\'ya Gelişi ve KSK Armasına Ay Yıldız Armağan Edişi Törenle Anıldı

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(İZMİR)- Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya gelişi ve Karşıyaka Spor Kulübü armasına ay yıldız armağan edişinin 98'inci yıl dönümünde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "98 yıldır göğsümüzde ay yıldızı gururla taşıyor, KSK sevdasını günden güne büyütüyoruz. Bu gururu bize armağan eden Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka'da herkesin spor yapabilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyaret ettiği ve Karşıyaka Spor Kulübü(KSK) armasına ay yıldız armağan edişinin yıl dönümünde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı başında tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıya Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, KSK yöneticileri ile Karşıyakalılar katıldı.

örende konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, şunları söyledi:

"Ulu Önder Atatürkümüzün 98 yıl önce Karşıyaka Spor Kulübü'ne yaptığı ziyaretle ilk defa bir Türk spor kulübüne ay yıldız bayrağın takılmasına onur vermiştir. Bu da hem Karşıyaka'mızın hem de Türk sporunun en önemli tarihi günlerinden biridir. Bundan sonra bize yakışan bu zamana kadar olduğu gibi hem kulübümüze hem de Karşıyaka'mıza verilmiş bu onura sahip çıkmak bunu en iyi şekilde değerlendirmek ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir okul olduğunu hiçbir zaman unutmadan sportif başarıyla beraber hem gençlerimizin hem de ailelerin bu konuda yetişmesine ve sürekli sporla iç içe bir hayat yaşamasına imkan sağlamaktır. Bunun için de hem spor kulübü yönetimimize hem de belediyelerimize büyük iş düşmektedir. Eğer Karşıyaka'nın içerisinde ne kadar spor salonu, spor yapılabilecek alan sağlayabilirsek hem gençlerimiz hem de aileleri bundan faydalanma imkanı olur. Gençlerimizi de kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır ve ülkeye, vatana, Atatürk'ümüze yaraşır bir yeni nesil yetiştirmek için bizlere imkan sunar. İnşallah bunu hep beraber başarabilir ve yeni nesillere örnek oluruz."

"KSK sevdasını günden güne büyütüyoruz"

Karşıya Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise şuyle konuştu:

"Milli Mücadele yıllarından bu yana bağımsızlık ruhuyla bütünleşen Karşıyaka; Atatürk'ün de göz bebeği oldu. İlk ve tek evliliğini kentimizde gerçekleştiren Ulu Önderimiz, annesi Zübeyde Hanım'ı da Karşıyakalıların merhametli kucağına ve temiz topraklarına emanet etti. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' cümlesini Karşıyaka'mızda söyleyen Atatürk, 24 Haziran 1926'daki ziyareti sırasında Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasına ay yıldızı hediye etti ve bizleri eşsiz bir mirasla onurlandırdı. Bu yüzden göğsümüzü gere gere diyoruz ki; Karşıyaka, Atatürk'ün ve onun bize bıraktığı manevi değerlerin kentidir! 98 yıldır göğsümüzde ay yıldızı gururla taşıyor, KSK sevdasını günden güne büyütüyoruz. Bu gururu bize armağan eden Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka'da herkesin spor yapabilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Cumhuriyeti."