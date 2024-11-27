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Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Genç Subaylara Destek

Atatürkçü Düşünce Derneği\'nden Genç Subaylara Destek

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, genç subayların Atatürk'e olan bağlılıklarını ifade etmelerinin disiplin suçu sayılmasını reddetti ve teğmenlere destek çağrısı yaptı. Dernek Başkanı Deniz Gömeç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı.

27.11.2024 23:24  Güncelleme: 00:23
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genç subaylarının mezuniyet coşkusuyla Başkomutanları Büyük Atatürk'e minnet ve şükranları ile vatana, millete ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını haykırmalarının disiplin suçu sayılması asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, Gazi Müzesi önünde bir araya gelerek teğmenlere destek çağrısı yaptı. Şube Başkanı Deniz Gömeç, şunları söyledi:

"Tarihin batı emperyalizmine karşı verilerek zafere ulaştırılan ilk ve tek Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında, kadın, erkek ve çocuk topyekün Türk milletinin azim ve kararı, TBMM'nin sarsılmaz iradesi, şanlı Türk ordusunun kahramanlığı ve her rütbedeki Türk Subayının üstün komuta yeteneği ile kazanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin bağrından kopmuştur ve kuruluşundan itibaren daima Atatürk'e, O'nun ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmıştır. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genç subaylarının mezuniyet coşkusuyla Başkomutanları Büyük Atatürk'e minnet ve şükranları ile vatana, millete ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını haykırmalarının disiplin suçu sayılması asla kabul edilemez.

Özellikle belirtmek isterim ki kendisini Mustafa Kemal'in askeri olarak gören büyük camiamızın üyelerine teğmenlerin özel hayatlarına, Mahruki'nin özel hayatına bakıldığında ismi bebek katili, çete üyesiyle, çete ve benzeri cemaat tarikat üyesiyle şaibeli olan kimseyle fotoğraflarının veya video görüntülerinin olmadığını görüyor ve bunlardan gurur duyuyoruz. Gündeme ek olarak yine genel kurul üyemiz Nasuh Mahruki'nin, sosyal medyada yapmış olduğu bir açıklamasından dolayı kendisinin tutuklandığı da üzülerek öğrendik ve tutukluluk halinin devam ettiğini de biliyoruz. Kendisinin yaptığı açıklamalarda incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hali hazırda bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu özetlediğini ve bu konuda büyüklerimizi önlem almaya davet ettiğini ve dolayısıyla açıklamalarıyla hiçbir suç unsuru olmadığını görüyoruz.

Kişi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan zihniyetine, belediyelere kayyum atamak suretiyle millet iradesine ipotek koyan bir zihniyet hangi amaçlarla bunları yaptıklarını açıklamalıdır. Haklarında isnat edilen suçlarının ortaya konulması kayyum gerektiren açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Aksini milletimizin vicdanı kabul etmeyecektir. Bizler milletin birliği beraberliği için çalışan her kişinin, her kurumun yanında olmaya devam edeceğiz. Görüyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği evet dayattığı değil, bizzat korumak üzere bizlere emanetini vasiyet ettiği laik, demokratik Türkiye çizgisinden çıkmayacağımızı ve bundan asla vazgeçmeyeceğimizi Kuvayımilliye ruhuyla bir kere daha buradan üyelerimiz adına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına haykırıyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Samsun, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Genç Subaylara Destek - Son Dakika

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