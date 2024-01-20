Aydın Büyükşehir Belediyesi Portakal Üreticilerine Destek Verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, portakal üreticilerinin bahçesinde kalan 100 ton portakalı satın aldı ve Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.

Kuyucak'ta portakal üretimi yapan ve fiyat artışlarından dolayı mağdur olan üreticilerin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla portakal üreticisinin elinde kalan 100 ton portakal satın alınarak vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Üreticilere desteklerinin süreceğini belirten Çerçioğlu, "Hiçbir üreticimizin mağdur olmasına göz yumamayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız, yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticilerimizin tarlada, ağaçta kalan ürününün her zaman alıcısıdır" dedi.

Daha önceki yıllarda da bamya, erik, nar, patates ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de portakal üreticilerine destek oldu. Artan maliyetler ve alım gücünün düşüşü nedeniyle mağdur olan portakal üreticilerinin imdadına 100 ton portakal alımı yaparak yetişen Çerçioğlu'na üreticiler de teşekkür etti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TÜM HİZMETLERİNDEN MEMNUNUZ"

Portakal üreticisi Mehmet Gürlay, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çerçioğlu'na teşekkür etti. Gürlay, "Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na böyle sosyal faaliyette bulunmasından dolayı ve üreticilere katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ederim. Üretici zaten toplatamıyor bu malları, bu bakımdan çok faydası olacak. Girdi ücretleri pahalı olduğu için şu anda toplatmayan çok. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ olsun, AYBA olsun bütün hizmetlerinden memnunuz, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kuyucak'ta portakal üreticiliği yapan Zehra Özkara da desteklerinden dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özkara, "Büyükşehir Belediyesi'ndeki berberinden tutun sağlıkçısına kadar bütün hizmetlerden memnunuz, derdimize derman oluyorlar. Bu işi yaptığı, paylaştırdığı, dağıttığı, üreticinin malını aldığı, bana da tam zamanında gelip yardımcı olduğu için Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim. Benim 30 tonun üzerinde malım var, onu da şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara dağıtmak için alıyor. Ben Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan çok memnunum, onu çok seviyorum. Hem benim hem de tüm üreticilerimizin yanında olduğu için kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Şehir dışında oturduğunu, fakat annesine yardımcı olmak için Aydın'a geldiğini söyleyen Özkara'nın kızı Suzan Eroğlu ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Özlem Çerçioğlu'nun hizmetleri nedeniyle gözlerinin arkada kalmadığını belirtti. Eroğlu, "Üreticinin yanında olduğu için çok teşekkürler Özlem hanıma, ürettiğimiz mal tarlamızda kalmamış oldu. Ekonomik şartlardan dolayı ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, sosyal yardımlaşmanın olması çok güzel. Ben Antalya'da yaşıyorum, annem burada portakal üreticiliği yapıyor; üretirken ve toplarken çok yoruluyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Özlem Çerçioğlu'nun bu çalışması da anneme destek olmuş oluyor aslında. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na anneme destek olduğu için çok teşekkür ederim, kendisi olduğu müddetçe bizim gözümüz arkada kalmayacak" diye konuştu.