Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

Aydın'da binlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.

13.03.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Aydın'da binlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Söke ilçesinde düzenlenen iftara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının başta Aydın olmak üzere tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.

Kapalı pazar alanındaki iftar programında Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İl Başkanı Hikmet Saatçı ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde 8 ilçe ve 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı, Efeler Girne Mahallesi, Söke kapalı pazar alanı, İncirliova Erbeyli Mahallesi, Sultanhisar Eskihisar Mahallesi, Yenipazar Hamzabali Mahallesi, Didim Yeni Mahalle, Buharkent Savcıllı Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı'nda kurulan iftar sofralarında iftarlarını açan vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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