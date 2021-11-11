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Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu

11.11.2021 23:37

Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu Efeler'de 13 bin kızılçam fidanı dikildi Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın'ın 13 ayrı noktasında toplam 8 milyon 528 bin fidan toprakla buluştu.

Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu

Efeler'de 13 bin kızılçam fidanı dikildi

AYDIN - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın'ın 13 ayrı noktasında toplam 8 milyon 528 bin fidan toprakla buluştu.

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte bir çok ormanlık alan yok olurken, harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği ilan etti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında 2021 yılının sonuna kadar Aydın'da toplam 8 milyon 528 bin, tüm Türkiye'de ise toplamda 252 milyon fidan dikilerek geleceğe nefes olunacak. Bu kapsamda Aydın'ın 13 lokasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerinde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla merkez ilçe Efeler'e bağlı Tepeköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen dikim etkinliğine ise yoğun bir katılım oldu. Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Aydın Valisi Aksoy, temennilerinin daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek olduğunu vurguladı.

Aydın genelindeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 8 milyon 528 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade ederek; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tüm Türkiye'de bugün ağaçlandırma programları gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 252 milyon hedef ortaya koyuldu. Aydın olarak da 8 milyon 528 bin ağacımızı bu yıl toprakla buluşturmak adına planlarımızı programlarımızı yapıyoruz. Ormanlarımız dünyanın akciğerleridir. Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde aktarmak görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

"Bu çalışmaları önemsiyorum"

Geçtiğimiz yaz Aydın genelinde yaşanan orman yangınlarını hatırlatan Vali Aksoy; "Geçtiğimiz yaz iklim koşullarının çok farklı şekilde oluşması nedeniyle orman yangınları için uygun ortamların ortaya çıkması sonucu tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın ilinde de orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Karacasu, Bozdoğan ve Çine ilçelerimizde ortaya çıkan yangınları bütün kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde yerleşim yerlerine ulaşmadan önleme fırsatını bulduk. Bu yanan alanlar başta olmak üzere bütün ağaçlandırılacak alanlarla ilgili çalışmaları orman teşkilatımız, bütün kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Hep birlikte daha güzel bir dünya oluşturmak adına burada yapacağımız çalışmaları önemsiyorum. Temennimiz daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı bizden sonraki kuşaklara bırakabilmektir. Bu organizasyonda emeği geçen bütün kişi ve kurumlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"13 bin kızılçam toprakla buluşacak"

Aydın genelinde 13 ayrı lokasyonda dikim etkinliği gerçekleştirildiğini ifade eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Osman Öner; "Ülkemiz genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliği kapsamında Aydın ilimizde 13 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılmaktadır. 'Geleceğe nefes, dünyaya nefes sloganı ile' fidan dikimi yapılacak olan bu saha 90 dönümlük bir alanda 13 bin 500 adet kızılçam fidanı toprakla buluşacaktır. Dünyada meydana gelen iklim değişikliği sebebiyle 2021 yılında gerek ülkemizin içerisinde bulunduğu AKdeniz kuşağında gerekse Aydın ilimizin bulunduğu bölgede olumsuz bir yangın sezonu geçirdik. Şu anda yanan sahalardaki yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında bizlere desteklerini esirgemeyen Aydın valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına, yöre halkına teşekkür ederek dikeceğimiz her bir fidanın gelecek nesillere nefes olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında programa katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, jandarma ekipleri ve yöre halkı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapan Vali Aksoy, öğrencilere ormanların önemini kısaca anlatarak, dikilen fidanlara birlikte can suyu verdi.

Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu
Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu
Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu
Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu

Orman Yangınları, Efeler, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 8 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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