Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular - Son Dakika
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Yerel

Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular

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Aydın'da çıkan orman yangına rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler insanüstü bir mücadele örneği sergileyerek, alevlerin bölgede bir gönderde asılı bulunan Türk bayrağına ulaşmasını engelledi.

08.08.2024 09:40  Güncelleme: 11:06
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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayarak Söke ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin bölgedeki bir gönderde asılı duran Türk bayrağına ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler bayrağı yanmaktan kurtardı.

Germencik'in Gümüşyeniköy Mahallesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Alevler, tarım arazisinde bulunan bir seraya da sıçrarken bazı evler ve iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular

ALEVLERİN ÖNÜ BAYRAĞA ULAŞMADAN KESİLDİ

Alevlerin bölgede bir gönderde asılı bulunan Türk bayrağına yaklaşması nedeniyle itfaiye ve orman ekipleri yangının bayrağa ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler Türk bayrağını alevlerden korurken, alevlerin önü bayrağa ulaşmadan kesildi. Vatandaşlar, alevlere karşı insanüstü mücadele örneği sergileyen ekiplerin çalışmalarını gurur dolu gözlerle izleyerek teşekkür etti.

Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular
Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular
Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular
Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular
Kaynak: İHA

Germencik, Söke, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alevler Türk bayrağına ulaşmasın diye seferber oldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null: 20milyon multeci var ulke isgal edilmis birakin bayrak showu ulke bitti 18 11 Yanıtla
  • Murat Sert: Orman birakmadiniz.dunyayinin dengesini bozdunuz.yaziklar olsun insanlara 13 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Helal olsun kardeşlerime alinlarindan opuyorum 3 0 Yanıtla

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