Aydın\'da çilek hasadı başladı: Emekli maaşı yetmiyor, çilek üreticileri zor durumda

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(AYDIN) Aydın'ın Sultanhisar, Salavatlı ve Köşk bölgesinde çilek hasadı başladı. Çilek toplayan kadınlardan biri, "64 yaşındayım daha çalışıyorum. Emekli aylığı 10 bin lira, evim kira. Nasıl yetireceğim? Hayat pahalılığından bu sıcağın altında dayanıyoruz" dedi. Çilek üreticisi Ercan Sarıkaya ise, "Topraklarımızda tamamen kaliteli gübreler veremiyoruz. Haşerelere karşı mücadele veremiyoruz. Sebep olarak da ilaçların ve gübrelerin çok pahalı olmasından dolayı yetersiz kalıyoruz" ifadesini kullandı.

Aydın'ın Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde ekilen çilek tarlalarınada toplam 10 bin dekarlık alanda 30 bin tona yakın çilek üretiliyor. Sabah 6'da hasada başlayan kadınlar öğleden sonraya kadar çalışarak günde 500 lira yevmiye alıyor. Yevmiyelerinin bu enflasyon altında yetmediğini belirten kadınlar, bir gün çalışmayla pazara bile gidemediklerini söyledi.

"MARKETE GİDİP İSTEDİĞİMİZİ ALAMIYORUZ"

Yevmiye ile çalışan kadınlar, "Her şey pahalı, Yevmiyeyi verenler de haklı ama biz de haklıyız. Eskiden 3 gün çalışmayla bir altın alıyordum. Şimdi 15 gün çalışsak bile alınmıyor" dedi. Bir başka kadın, "Bu sene çilekler çok zayıf. Aldığımız yevmiyeler yetmiyor. Her şey pahalı. Cebimize bin lira koyuyoruz markete gidiyoruz istediğimizi alamıyoruz. Bizim burada elimizde 500 lira para geçiyor. Bu da yeni oldu, bir hafta 15 gün oldu zamlanalı" diye konuştu. Yevmiyeleri ile bir tüp alamadıklarını belirten kadınlar, emekli maaşının 10 bin lira olması nedeniyle 65 yaşında hala çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Çilek toplayan kadınlardan biri ise, "64 yaşındayım daha çalışıyorum. Emekli aylığı 10 bin lira, evim kira. Nasıl yetireceğim. Hayat pahalılığından bu sıcağın altında dayanıyoruz" dedi.

"TOPRAKLARA KALİTELİ GÜBRE VEREMİYORUZ"

Çilek üreticisi Ercan Sarıkaya ise şunları söyledi:

"Çilek hasadımız devam etmektedir. Bu sene ürünlerde tonaj ve verimde noksanlıklar var. Bu da yağışların az olması, yağmurların olmamasından dolayı, çileklerde rahatsızlık başladı. Bu sadece Aydın bölgesinde değil Silifke, Mersin, Antalya Serik bu konudan şikayetçi memnun değiller. Topraklarımız yorgun. Topraklarımızda tamamen kaliteli gübreler veremiyoruz. Haşerelere karşı mücadele veremiyoruz. Sebep olarak da ilaçların ve gübrelerin çok pahalı olmasından dolayı yetersiz kalıyoruz. Yine de mücadeleye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene 17- 18 lira olan mazot bu sene 42- 43 lira. Geçtiğimiz sene biz çileği 20 liraya satıyorduk. Mazot üçe katladı. Çilek ise 30- 40 bandına devam ediyor. İşçi yevmiyeleri geçen sene 250 liraydı. Şimdi ise 600 lira ödüyoruz. 700 lira ödeyen arkadaşlarımız var. Aradaki uçurum farklı. Bu konudan işçi de memnun değil. İşçi bir gün çalıştığında bir kilo et alamıyor. Bir kilo peynir alamıyor sıkıntı bu. İşçiler de ne yapsın, biz de ne yapalım. Sıkıntı bu."